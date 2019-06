Sono molti i nomi dei possibili concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il mondo dello spettacolo è stato scandagliato alla ricerca del giusto partecipante e la redazione è già in fermento per preparare un'edizione scoppiettante.

I nomi dei vip contattati e degli aspiranti inquilini

La casa di Cinecittà è pronta ad ospitare nuovi VIP per la quarta edizione. Da novembre si riapriranno le porte del reality più seguito in Italia e i nomi di quest'anno promettono un'edizione coi fiocchi.

Il Divino Otelma e Cicciolina sarebbero a un passo dalla conferma ufficiale. Otelma, il famoso mago, ha già fatto parte di un'edizione dell'Isola dei Famosi e ha dichiarato che sta valutando la proposta del Grande Fratello. Cicciolina in una recente intervista ha rivelato di essere stata contattata dalla redazione e che vorrebbe prendere parte al programma.

Giucas Casella, invece, ha declinato l'invito preferendo la partecipazione alla nuova edizione di Pechino Express con la sua compagna Valeria Perilli.

Tra gli altri VIP che si sono proposti c'è Donatella Milani. La cantante, reduce dal programma di successo targato Raiuno Ora o mai più ha fatto parlare molto di sé a causa di una forte polemica con la Rettore. Le due artiste hanno litigato nel corso della serata in onda, tanto che la Milani ha dovuto continuare a gareggiare da sola, senza la sua coach. Qui è emerso un carattere forte che sicuramente nella casa del Grande Fratello potrebbe regalare molte sorprese.

Un altro volto che potrebbe interessare molti telespettatori - soprattutto i nostalgici - potrebbe essere Marco Bellavia. Dopo gli scontri con Paola Perego dal 2002 non è più apparso nelle reti nazionali, ma tutti lo ricordano come il famoso fidanzato di Cristina D'Avena in Love me Licia. La star di bim bum bam non è mai stata dimenticata dai bambini di allora.

Sara Affi Fella, la bella tronista di Maria De Filippi ha dichiarato che le piacerebbe molto essere una degli inquilini della casa del Grande Fratello.

Dopo lo scandalo di cui è stata protagonista a Uomini e donne (la ragazza fingeva di essere single ma era ancora con l'ex fidanzato, raccontando così molte bugie alla redazione e ai corteggiatori per restare nel programma) vorrebbe ricominciare dal reality. In una recente intervista ha dichiarato di aver ripreso in mano la sua vita e di avere voglia di lavorare nel mondo televisivo che, dopo lo scandalo, le ha chiuso le porte. Vorrebbe fare il Grande Fratello per ricominciare una nuova carriera e riconquistare il pubblico.

Anche Anna Tedesco, reduce dal trono Over di Uomini e Donne, si è candidata come inquilina della casa più spiata d'Italia. Al centro della storia tra Gemma e Giorgio, la dama ha sempre dichiarato che tra lei e il bel toscano c'è sempre stata una sincera amicizia, anche se in molti non le hanno creduto.