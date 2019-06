Secondo il sito Crazy Days and Nights, Ian Somerhalder avrebbe tradito Nikki Reed con la collega Nina Dovrev poco prima che la sposasse. Tutto sarebbe iniziato nel 2015, quando ci sarebbe stato un ritorno di fiamma tra Ian e Nina sul set di The Vampire Diaries. Proprio nello stesso periodo Nikki aveva smesso di seguire Nina sui social e, stando a quanto riporta Enty, avrebbe tradito Ian con il suo ex Paul McDonald.

I dettagli sul triangolo Nikki, Ian e Nina

Il periodo in cui tra Ian e Nina ci sarebbe stato qualcosa di più di un semplice rapporto tra colleghi era lo stesso di quello dei dissapori tra Nikki Reed e la Dovrev.

Infatti, secondo Enty, l'attrice di Twilight ha smesso di seguire Nina sui social network per via della gelosia nei suoi confronti. Poi non sono mancate le numerose frecciatine della Dobrev e il like di Ian digitato per "sbaglio" sul post della collega di The Vampire Diaries. Le cose tra Ian e Nikki si sono risolte e così sono convolati a nozze e nel 2015 hanno avuto una bambina di nome Bodhi Soleil. L'ultima volta in cui i tre avevano esplicitamente parlato di triangolo amoroso che li ha visti protagonisti risale al 2017, subito dopo la partecipazione della Dovrev all'ultimo episodio della fiction.

Ian Somerhalder e la moglie Nikki Reed

Infatti, dopo la fine della sesta stagione, Nina abbandonò lo show e molti incolparono i rapporti ai ferri corti con l'ex fidanzato e collega Ian. Il ritorno di Nina per l'ultima stagione della serie tv fu molto apprezzato dai fan, che però non poterono non notare la presenza costate della Reed sul set. Poi, a dispetto di numerosi Gossip, i tre sono apparsi in una foto su Instagram, nella quale hanno scritto che sono in buoni rapporti e che i dissapori sono solamente un'invenzione creata dai media.

La verità però sarebbe emersa da Crazy Days and Nights, uno dei siti che pubblica articoli più attendibili sulle vicende di gossip dei vari personaggi famosi.

Presunta truffa all'associazione di Somerhalder

Si parla inoltre di uno scandalo che riguarderebbe l'ente ISF di cui Ian Somerhalder è co-fondatore e che potrebbe danneggiare per sempre l'immagine pubblica dell'attore americano. Infatti Crazy Days and Nights ha ipotizzato che molti dei soldi donati all'associazione, invece di essere erogati alle diverse cause ambientalistiche portate avanti da Ian, sarebbero stati spesi per alcuni party dati all'interprete di Damon di The Vampire Diaries con la moglie e per altri eventi non ancora precisati.

Al momento i due attori non hanno ancora replicato né alle accuse sulla presunta truffa all'associazione di Ian e né a quelle relative ai tradimenti.