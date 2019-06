Anche se il dating show di Mediaset Uomini e Donne si è da poco concluso, continuano gli scontri tra Tina Cipollari e la rivale Gemma Galgani. Le due esponenti di Uomini e donne, ormai personaggi iconici del programma, sono state intervistate per il settimanale 'Chi', lanciandosi delle frecciatine a vicenda.

Entrambe non si sono mai sopportate molto, forse per questo il settimanale di Gossip ha deciso di intervistare entrambe per cercare di capire il motivo di tanta rivalità.

Ciò nonostante, quel che è emerso nell'intervista è tutto da ridere. La Cipollari infatti, sostiene che Gemma durante le puntate del dating show, non portava l'intimo e indossava reggiseni imbottiti. Gemma ovviamente, per difendersi, ha cercato di smentire quanto dichiarato dalla rivale.

U&D: per Tina Cipollari Gemma è cambiata

Tina Cipollari e Gemma Galgani fanno parte di Uomini e Donne da molte edizioni ormai. Entrambe però, non si sono mai sopportate, scambiandosi varie volte, frecciatine e insulti a vicenda.

U&D, Tina Cipollari accusa Gemma: 'Non indossa le mutande e ha profili finti'

Addirittura, in una delle ultime puntate del programma, la Cipollari si è lasciata andare in un gesto che ha fatto molto discutere.

L'opinionista ha versato un secchio d'acqua gelida alla dama torinese. Tale gesto ha fatto discutere molto sui social. Ebbene, le due donne hanno esposto la loro versione dei fatti. Gemma ha affermato che non ha mai capito perché Tina ce l’ha così tanto con lei. La Cipollari invece, ha dichiarato che Gemma prima era una donna semplice e umile e ora, dopo l'avventura con Giorgio, è una donna diversa.

U&D, l'indiscrezione di Tina su Gemma

Tina Cipollari ha accusato Gemma di aver incominciato a vestirsi in modo inappropriato rispetto alla sua età. L'opinionista ha inoltre svelato che la dama torinese non indossa la biancheria intima e che indossa reggiseni imbottiti durante le puntate del dating show.

La dama torinese ovviamente ha cercato di difendersi dalle frecciatine della rivale, accusando l'opinionista di voler minare a tutti i costi la sua credibilità.

Gemma inoltre ha affermato che adesso si sente sicura di sé quando esce per strada e la gente quando la incontra le fa i complimenti e screditano invece le azioni della Cipollari. Tina allora si è difesa affermando che Gemma gestisce profili fake in maniera analoga a Mark Caltagirone. Inoltre, secondo il pubblico è lei che passa sempre dalla parte del torto per via del suo carattere ma in realtà, è Gemma si comporta molto male con lei.

Insomma, anche se Uomini e Donne si è ormai concluso, la rivalità tra Gemma e Tina continuerà sicuramente anche nella prossima edizione del dating show, corredati da nuovi scontri e litigi tra l'opinionista e la dama torinese.