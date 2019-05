Una vicenda relativa all'infedeltà coniugale arriva dall'Australia, dove una ragazza che si chiama Tanya e ha 27 anni (le generalità complete non sono state diffuse) nelle scorse ore ha chiamato una radio locale dove va in onda un programma intitolato "The Kyle e Jackie O Show": ai conduttori ha raccontato la sua incredibile storia, in quanto ha scoperto che suo marito l'ha tradita addirittura con sua madre. La vicenda è riporta dal quotidiano britannico Daily Mail, sulle sue pagine on-line ed è immediatamente diventata virale una volta che la notizia è stata ripresa anche dai principali media australiani.

Aveva già dei sospetti

Secondo quanto riporta la stampa internazionale pare che la 27enne avesse già dei sospetti su quello che accadeva tra i due, ma poi avrebbe avuto conferma un giorno di qualche tempo fa, quando trovò suo marito e sua madre a letto insieme.

A questo punto la vita della donna è diventata un inferno, nel frattempo ha provveduto a separarsi dall'uomo infedele. Durante una parte del programma intitolata "Terapia di gruppo", Tanya ha raccontato quanto gli è successo, chiedendo anche consigli su come fare ad affrontare questa incresciosa situazione.

Ha dichiarato che il marito, con il suo comportamento, l'ha rovinata. La giovane ha anche raccontato che già diverso tempo fa aveva cercato di parlare con sua madre, ma la donna non gli aveva dato delle risposte precise. Raggiunta al telefono dalla figlia, la stessa avrebbe addirittura insultato suo marito, cosa che puntualmente ha fatto anche l'uomo nei confronti della suocera. I due avrebbero avuto tale atteggiamento proprio per non far scoprire alla donna quanto succedeva tra i due.

Come detto, è stata Tanya stesso a scoprire tutto qualche tempo dopo, forse nella maniera peggiore possibile, cogliendo gli amanti in flagrante sotto le coperte. Era sposata da sei anni e, certamente, non si aspettava che quell'uomo l'avrebbe tradita con sua madre. La ragazza ha comunque perdonato sua madre, mentre non vuole più vedere il suo ex marito.

Era stata già tradita

Non solo, con l'incedere del suo racconto Tanya ha riferito che purtroppo non era la prima volta che il suo ex marito la tradiva.

Infatti in precedenza aveva scoperto che l'uomo intratteneva una relazione fuori dal tetto familiare con una sua vecchia amica, ma quella volta decise di passarci sopra per il bene della figlia. Purtroppo per lei quell'episodio non era passeggero e quando ha sposato l'uomo, di cui non sono state fornite le generalità, credeva di aver trovato il "principe azzurro", queste sono le dichiarazioni di Tanya alla radio. Un'esperienza davvero molto particolare, che ha lasciato di stucco anche i conduttori del programma radiofonico.