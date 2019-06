La serie televisiva pomeridiana “Il Paradiso delle signore” in formato daily, giunta al termine lo scorso maggio ma non in modo definitivo, tornerà sulla rete ammiraglia Rai ad autunno con delle nuove entusiasmanti trame. Mentre le vicende della terza stagione continuano ad ottenere un grande successo anche con le repliche, sul web iniziano a trapelare le prime congetture su ciò che potrebbe succedere ad ottobre 2019. La capocommessa Clelia Calligaris potrebbe fare ritorno a Milano per stare al fianco di Luciano Cattaneo, dopo gli sguardi ricchi di amore che si sono scambiati nel corso della puntata finale.

Pubblicità

Pubblicità

Episodi terza stagione: Silvia gelosa del marito, Luciano rinuncia a partire con Clelia

Negli episodi della terza stagione Luciano Cattaneo, pur essendo sposato con Silvia, ha intrapreso una tresca con Clelia Calligaris. Il padre di Nicoletta, anche se ha dimostrato di essersi preso una vera cotta per la capocommessa, si è rifiutato di lasciare Milano con lei in diverse occasioni. In realtà, a convincere il ragioniere a rimanere accanto alla sua famiglia è stata proprio la sua amante, sempre più intenzionata a fuggire dalle grinfie dell’ex marito Oscar.

Il Paradiso delle signore 4: Clelia potrebbe tornare tra le braccia di Luciano

In seguito Luciano ha rassicurato la consorte, non appena ha iniziato ad intuire la sua voglia di rifarsi una nuova vita al fianco di Clelia. Il ragioniere ha rivelato a Silvia di riservare numerose attenzioni alla capocommessa per le violenze che ha subito la donna in passato. Con le sue parole, il Cattaneo non è riuscito a tranquillizzare affatto la moglie, visto che è diventata sempre più gelosa. La svolta è arrivata nella puntata 180, quando Luciano ha rinunciato a Clelia, consentendole di partire senza di lui, dopo aver letto la commovente lettera scritta dalla stessa.

Pubblicità

Il Cattaneo addirittura è stato sorpreso in lacrime nel suo studio dal figlio Federico, che l’ha invitato a dare l’ultimo saluto alla capocommessa. Il padre di Nicoletta a quel punto ha detto addio alla sua amata, ma prima di rimettere piede a casa le ha detto di promettergli che se avrà bisogno del suo aiuto lo cercherà.

Le promesse del Cattaneo, il probabile ritorno della Calligaris a Milano

Un indizio riguardante il probabile ritorno in scena di Clelia nella quarta serie, sono state le continue rassicurazioni del Cattaneo, visto che le ha sempre promesso di avvisarlo se dovesse avere dei problemi già a partire dall’ottava puntata.

In effetti, la presenza di Luciano si è sempre sentita, soprattutto quando Rino Farneti ha dato l’impressione di aver minacciato la Calligaris dopo averle procurato dei documenti falsi: in tale circostanza, il ragioniere ha messo in mostra le sue doti da gentiluomo prendendo subito le difese della donna. Ancora una volta il Cattaneo ha tenuto sotto controllo la madre di Carlo, soprattutto quando, dopo averla sorpresa nello spogliatoio in compagnia di Rino, ha affermato: “se dovesse trovarsi in una situazione imbarazzante mi chiami”.

Pubblicità

Tutte le promesse fatte da Luciano, fanno intuire che la Calligaris possa tornare a far parte della sua vita. Anche se per adesso non c’è nessuna certezza per sapere se Clelia e Luciano si ricongiungeranno, dal momento che la scrittura della sceneggiatura è ancora in corso, le probabilità che sia così non mancano. Infine sono stati gli interpreti di Luciano e Clelia, cioè gli attori Erica Pintore e Giorgio Capuano, tramite un post ironico pubblicato in una stories su Instagram a far intuire che la storia d’amore dei loro personaggi potrebbe non essere finita.