Nuovo appuntamento con la soap opera “Un posto al sole” che anche se va in onda su Rai 3 dal 21 ottobre 1996, continua ad essere molto seguita, ma soprattutto a regalare tantissime sorprese. I fan già sono curiosi di scoprire cosa succederà, nelle puntate in programmazione la terza settimana del mese in corso. Le anticipazioni segnalano, che ad animare le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini, ci penserà soprattutto la new entry Mia Parisi, visto che continuerà a portare scompiglio nella vita della sorella.

Pubblicità

Pubblicità

In particolare Alex pur essendosi finalmente trasferita nella terrazza seguendo il consiglio di Vittorio Del Bue, non riuscirà a stare serena. Quest'ultimo intanto si troverà in una situazione complicata, visto che mentre continuerà a rassicurare la fidanzata, farà i conti con le avance di Anita Falco.

Assunta si sente sola, Michele vuole aiutare Mimmo

Negli episodi che verranno trasmessi da 17 lunedì a venerdì 21 giugno 2019 sempre alle 20.45, Michele preso in ostaggio da Mimmo, si renderà conto che il suo amico in realtà è soltanto terrorizzato: in tale circostanza il Saviani convincerà il Priore a costituirsi alla giustizia.

Un Posto al sole, spoiler: Alex si sente una vittima, Anita seduce Vittorio

Intanto Marina si accorgerà di non essere più la donna coraggiosa di prima, quando verrà a conoscenza che gli operai non hanno più fiducia in lei. Successivamente Assunta verrà sopraffatta dalla solitudine, invece Guido e Vittorio decideranno di mantenere stabili le loro rispettive relazioni sentimentali. Diego sarà sempre più convinto che la sua ex fidanzata Beatrice si sia gettata tra le braccia di un altro ragazzo. Intanto Michele deciderà di aiutare Vittorio.

Pubblicità

Dall'altro canto Marina si imbatterà in delle novità, mentre Diego dopo aver scoperto che Beatrice ha intrapreso una storia d’amore con Eugenio, deciderà di coglierli in fragrante. L’intento di Michele nei confronti di Mimmo rischierà di fallire, a causa di Otello e Silvia. Arianna e Andrea si riconcilieranno, al tal punto da decidere di fare un grande passo.

Alex non è serena a causa della sorella, Anita seduce Vittorio

Nel contempo Alex dopo essersi trasferita alla terrazza, sbaglierà nel credere di non avere più problemi, visto che a metterle nuovamente il bastone tra le ruote ci penserà sua sorella Mia.

Diego architetterà un nuovo piano per far tornare da lui Beatrice, con la certezza che sia ancora innamorata di lui. In seguito Roberto si preparerà ad accogliere Leonardo: quest'ultimo vorrà riportare a Napoli la barca di Tommaso. Serena dopo aver ricevuto una visita inaspettata, cambierà opinione sulle tre colleghe cinesi. Alex si sentirà una vittima a causa della sorella che continuerà a tormentarla, invece Roberto, Filippo e Serena, si appresteranno a dare l’ultimo saluto a Tommaso.

Pubblicità

Niko dopo aver convinto Beatrice a svelargli dei dettagli sulla sua vita sentimentale, la metterà in guardia dicendole che è rischioso avere una relazione con un uomo sposato. Infine Vittorio oltre a sopportare le pressioni di Alex, dovrà riuscire a non cedere alle tentazioni di Anita.