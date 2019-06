Le trame della soap Una vita sono sempre molto intriganti tanto che nel nostro paese, la fiction che va in onda tutti i giorni su Canale 5 dopo Beautiful, viene sempre seguita ed apprezzata da diversi milioni di telespettatori. Anche il serale, trasmesso da Rete 4 il martedì dopo Il Segreto, ha un pubblico numeroso. Le anticipazioni delle puntate attualmente in onda in Spagna, hanno come protagonisti Genoveva che, approfittando dell'assenza di Ramon, cerca di sedurre Antonito per indurlo ad investire nel banco americano. Nel frattempo, Emilio scopre che Rafael non è chi dice di essere e si precipita a dirlo a Cinta.

Pubblicità

Pubblicità

Emilio racconta a Cinta cosa ha scoperto su Rafael

Emilio fa una scoperta su Rafael: egli è un impostore. Il giovane lo comunica subito a Cinta che lo affronta immediatamente. Rafel le confessa così di non essere un imprenditore tessile catalano ma un chitarrista, profondamente innamorato di lei.

Carmen, intanto, si sente ignorata dalle signore del lussuoso condominio. L'ex domestica condivide con le sue amiche Lolita e Fabiana la preoccupazione che l'affligge di non riuscire ad adattarsi a quel tipo di vita e di mondo.

Gli investitori del banco americano andranno in rovina mentre Genoveva ed Alfredo festeggeramno la loro vittoria. Augustina torna casa.

In quel momento, arriva una lettera urgente per Ramon che nessuno ha il coraggio di aprire.

Augustina, che era stata ricoverata per una grave malattia, sarà presto dimessa ma non potrà tornare a lavorare subito per Fèlipe perchè i medici le hanno prescritto molto riposo.

Antonito in debito con Alfredo

Tutti i vicini desiderano festeggiare il fatto che presto, grazie agli investimenti fatti nel banco americano, saranno milionari. Alfredo e Genoveva celebrano intanto la loro vittoria.

Pubblicità

Antonito non è riuscito a raccogliere tutto il denaro necessario per investire in banca. Purtroppo, il suo debito con Alfredo, è cresciuto. Questo preoccupa molto sua moglie Lolita e Carmen. Il giovane Palacios riceve una lettera del padre che gli raccomanda di non fare investimenti in banca fino a che lui non sarà tornato dal suo viaggio. Antonito però ignora le parole di Ramon ed incontra i vicini a casa di Bryce.

Antonito confida a Liberto i suoi dubbi

Liberto riceve una lettera dalla miniera con la quale gli comunicano che il deposito d'oro si sta esaurendo.

Egli parla allora con sua moglie Rosina dicendole che sta spendendo troppo denaro. Cinta, intanto, racconta ad Arantxa ed ai suoi genitori, qual'è la vera identità di Rafael.

Antonito confida a Liberto il suo dubbio di avere sbagliato a non ascoltare suo padre e ad aver investito in banca.

Caos ad Acacias 38, il banco è fallito

Improvvisamente, scatta un allarme proveniente dalla banca. E' accaduto qualcosa che ha gettato calle Acacias nel caos.

Pubblicità

Tutti gli investitori sono nel panico. Il banchiere e sua moglie distraggono tutti accusando Federico Sunol di essere il colpevole del crollo del banco americano. Gli investitori organizzano così una protesta davanti alla casa di quest'ultimo.

Tutti cercano di recuperare un po' di denaro. Antonito e Lolita vendono il loro negozio. Emilio invia un cesto con dei prodotti alimentari ai Dominguez ma Cinta lo rimanda indietro. La ragazza non vuole la carità di nessuno e riprende ad esibirsi sul palco. Bellita la approva.

Pubblicità

Augustina torna a casa

Augustina viene dimessa dall'ospedale con una nuova diagnosi, meno infausta della precedente. Felipe le propone di agire legalmente contro Maduro per vendicarsi. La domestica ha ancora bisogno di riposo e non può tornare subito a lavorare. In soffitta, le sue colleghe, la accolgono a braccia aperte. Fèlipe cerca una sostituta di Augustina ma nessuna riesce a soddisfarlo.