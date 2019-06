Le avventure della famosa soap opera “Il Paradiso delle signore” continuano a tenere compagnia al pubblico con le repliche della terza stagione. Le storie d’amore che ruotano nel primo grande magazzino di Milano, torneranno ad appassionare con nuovi episodi a partire da ottobre 2019. Le prime supposizioni sui probabili sviluppi futuri, rivelano che Ludovica potrebbe tornare ad ostacolare la relazione tra Riccardo Guarnieri e Nicoletta Cattaneo. Ebbene sì, ci sono parecchi indizi che fanno intuire che la figlia di Luciano sarà costretta a guardarsi le spalle per l’ennesima volta da Ludovica, visto che non mancano i presupposti che possa decidere di riconquistare il fratello di Marta.

Nicoletta prende le distanze da Riccardo, la messinscena di Ludovica

I fan di questo sceneggiato che hanno seguito tutte le scene della terza serie, sapranno che Riccardo e Nicoletta sono entrati in crisi a causa di Ludovica Brancia di Montalto. Quest'ultima da sempre affascinata dal giovane Guarnieri, precisamente da quando erano bambini, non ha mai sopportato il fatto che si sia innamorato di una semplice commessa. L’interesse sentimentale di Ludovica non è passato di certo inosservato a Federico: quest'ultimo nel corso dell'episodio 9 non appena ha appreso che la sorella si è rifiutata di cenare con Riccardo, ha rivelato alla stessa di essersi reso conto che la Brancia ha una cotta per il suo spasimante.

Il Paradiso delle signore: nella quarta stagione Ludovica potrebbe riconquistare Riccardo

Successivamente quest'ultima ha cercato di far ingelosire invano il Guarnieri Junior, rivelandogli di essersi presentata ad un concerto in compagnia di Niccolò Falco. A quel punto Ludovica si è recata al paradiso market e ha fatto credere a tutti i presenti, soprattutto a Nicoletta, di essersi fidanzata con Riccardo. Quest'ultimo non l’ha presa affatto bene dopo essere venuto a conoscenza della messinscena ideata della sua amica d’infanzia, facendole presente che tra di loro non c’è mai stato amore, così da convincere la Cattaneo a tornare da lui.

La promessa della Brancia, le nozze dei genitori di Margherita potrebbero saltare

A far capire ai telespettatori che Ludovica non ha mai smesso di amare Riccardo nonostante ha messo un freno alle sue aspettative, è stata la diretta interessata, quando gli ha promesso che se vorrà ci sarà in qualsiasi momento per lui. Con il suo atteggiamento la Brancia ha dimostrato di essere una persona che non si arrende facilmente, quindi nei nuovi episodi potrebbe tornare benissimo a mettere il bastone tra le ruote a Riccardo e Nicoletta, che nel finale di stagione hanno dato l’impressione che ci sarà un proseguo tra loro.

È stata la promessa della figlia di Luciano a far sperare in un felice lieto fine, visto che nell'episodio numero 180, dopo aver consentito a Riccardo di vedere la loro bambina, ha affermato: “tornerò”. A questo punto, per scoprire se i genitori di Margherita non riusciranno a coronare il loro sogno d’amore diventando marito e moglie, a causa dello zampino di Ludovica, non resta che attendere gli spoiler ufficiali, anche se le trame dello sceneggiato sono già alla stesura da quando è stato reso noto il rinnovo.