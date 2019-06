Continuano ad appassionare i telespettatori le vicende della famosa soap “Un posto al sole”, in onda su Rai Tre dal lunedì al venerdì. Negli episodi che verranno trasmessi la seconda settimana di giugno, non mancheranno colpi di scena e sorprese. Gli spoiler annunciano che Mariella Altieri (Antonella Prisco) dopo aver rifiutato la proposta di nozze di Guido Del Bue (Germano Bellavia) sceglierà di essere sincera con il compagno. In particolare il simpatico vigile ancora scioccato per l’inatteso rifiuto della sua amata rimarrà senza parole, perché apprenderà dalla stessa che il piccolo Lollo (Lorenzo Schioppa Dumont) è suo figlio.

L’imprenditore Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) invece smaschererà Alberto Palladini (Maurizio Aiello), visto che scoprirà che il suo rivale ha intenzione di sabotare l’attività di chartering turistico che ha fondato.

Vittorio conosce la sorella di Alex, Guido rimane sconvolto

Le trame delle puntate che andranno in onda dal 10 al 14 giugno 2019, segnalano che Guido verrà a conoscenza tramite Mariella di essere padre. Quest’ultima vuoterà il sacco dopo essere stata assalita dai sensi di colpa, per tutte le menzogne dette al suo amato.

Un posto al sole, spoiler: Guido scopre di essere padre, Ferri smaschera Alberto

Intanto Vittorio farà la conoscenza della sorella di Alex, e sin da subito non la vedrà di buon occhio. Successivamente Arianna e Andrea rimarranno sorpresi dopo aver ricevuto l’inaspettata visita dell’assistente sociale: nel dettaglio la coppia temerà di non poter ottenere l’adozione. Raffaele proprio quando crederà che i suoi figli hanno smesso di combinare guai, farà i conti con un nuovo problema. In seguito Maurizio e Mimmo non sospettando minimamente di poter essere bocciati, prepareranno un altro dei loro loschi piani. Nel frattempo Guido continuerà ad essere sconvolto per aver appreso che Lollo è suo figlio.

Mimmo e Maurizio intenzionati a compiere un nuovo furto, Alberto smascherato da Roberto

Mimmo e Maurizio decideranno di compiere un nuovo furto al Caffè Vulcano, senza sapere che Arianna è pronta a difendersi con una pistola. Diego ancora nervoso per la fine della relazione con Beatrice, verrà a conoscenza che la sua ex fidanzata sta frequentando un altro ragazzo. Guido penserà a quale atteggiamento assumere con Salvatore, adesso che ha scoperto che gli ha mentito sulla paternità di Lorenzo.

Il Ferri dopo essersi reso conto che Alberto sta concorrendo con lui in modo sleale per far fallire il suo progetto di chartering, deciderà di agire. Guido si preparerà a chiarire con il Cerruti per potersi rifare una nuova vita con Mariella e Lorenzo. Michele vorrà affrontare Scaglione, invece Serena prenderà un’importante scelta riguardante la sua futura carriera lavorativa. Per finire Alex farà arrabbiare Vittorio, perché dopo aver riflettuto a lungo non avrà più intenzione di trasferirsi in terrazza.