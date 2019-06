Torna lo spazio dedicato a Il Segreto, la soap opera iberica che continua a collezionare ascolti sempre più alti in Italia. Nelle nuove puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, Antolina Ramos organizzerà un nuovo piano per sbarazzarsi di Elsa Laguna, approfittando della debolezza per le donne di Alvaro Fernandez.

Il Segreto: Alvaro ed Elsa sempre più vicini

Le anticipazioni de Il Segreto sulle puntate che avremo modo di vedere nel corso delle prossime settimane di programmazione su Canale 5, si soffermano ancora una volta sugli inganni di Antolina (Maria Lima).

Pubblicità

Pubblicità

Tutto inizierà quando Alvaro diventerà il medico ufficiale del borgo iberico per fronteggiare l'epidemia di varicella. Il nuovo medico, a questo punto, chiederà di avere al suo fianco Elsa (Alejandra Meco), in quanto aveva acquistato l'immunità da piccola. Una vicinanza che desterà la gelosia di Isaac mentre la Ramos spierà da vicino le loro mosse finché un giorno noterà alcuni delinquenti entrare nel dispensario gestito da Fernandez. Più tardi, la moglie del Guerrero offrirà agli uomini tante bottiglie di alcolici per scoprire le loro intenzioni. Antolina (Maria Lima), infatti, apprenderà che Alvaro era solito avere relazioni amorose con donne ricchissime per poi depredarle.

Pubblicità

Antolina apprende che la Laguna non è povera

Stando alle nuove trame de Il Segreto, relative alle nuove puntate si evince che la furba biondina userà questa particolare debolezza di Fernandez per convincerlo in un suo losco piano ai danni di Elsa. Alvaro, a questo punto, rivelerà ad Antolina (Maria Lima) che Elsa non è affatto povera, tanto da aver mentito a tutti quanti sull'eredità del padre Amancio. Di conseguenza, la Ramos minaccerà il nuovo medico di svelare a tutti che ha tradito il giuramento di Socrate, tanto da farlo passare dalla sua parte. All'inizio, l'uomo non sembrerà accettare il ricatto della moglie di Isaac, se quest'ultima non lo minacciasse con un bisturi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Anticipazioni Il Segreto: la Ramos ricatta Fernandez

Tuttavia, Alvaro (Alessandro Bruni) non si farà intimorire dalle minacce, tanto da dare appuntamento ad Antolina nel bosco nei sobborghi di Puente Viejo. Durante l'incontro, la furba biondina affermerà di voler vedere Elsa lontano da Puente Viejo e dal suo amato Isaac (Ibrahim Al Shami). La Ramos, infatti, pretenderà che Fernandez chieda la mano della sua ex padrona e diventare suo consorte. Il nuovo medico, nonostante l'iniziale riluttanza, darà il suo consenso, ritenendo la Laguna sia una preda facile, visto le sue doti di Don Giovanni.

Il piano della moglie di Isaac verrà scoperto? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.