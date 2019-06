Manca poco alla messa in onda della seconda puntata di Temptation Island che verrà trasmessa domani 1 luglio 2019 in prima serata su Canale 5. Stando alle anticipazioni fornite dalle pagine social del reality, oltre al falò di confronto richiesto da Nunzia ad Arcangelo, ci sarà una nuova brutta sorpresa per Andrea, alle prese con l'atteggiamento sopra le righe della fidanzata Jessica. Da quanto si apprende infatti, il conduttore Filippo Bisciglia, al termine del primo falò della settimana scorsa, svelerà al giovane di avere un altro filmato compromettente riguardante la fidanzata, che a detta dei telespettatori, potrebbe aver tradito il fidanzato a poche ore dall'ingresso nel resort sardo.

Temptation 2^ puntata, Jessica ha tradito Andrea con Alessandro?

Sin dalle prime battute, i fan di Temptation Island sono rimasti basiti dal comportamento di Jessica Battistello la quale, incurante del fidanzato Andrea, ha perso la testa per il tentatore Alessandro Zarino. Il tutto, avvenuto a poche ore dall'inizio delle registrazioni, ha lasciato basiti anche gli autori del programma, così come svelato dalla stessa Maria De Filippi nel corso di un'intervista radiofonica.

Già la settimana scorsa, Andrea si è visto costretto a vedere la fidanzata tra le braccia di un altro ragazzo, tanto da costringerlo a richiedere un falò di confronto immediato, al quale però Jessica non si è presentata. Da quanto si apprende, un terzo video doveva essere mostrato ad Andrea già la settimana scorsa ma, vista la situazione già delicata, Filippo Bisciglia ha preferito rimandare, prendendo in disparte il giovane. In molti ora, ancor prima della messa in onda del filmato, pensano che Jessica sia andata oltre con il single Alessandro, arrivando a tradire Andrea in tempi record.

Anticipazioni del 1° luglio: video compromettente di Jessica e Alessandro

Da quanto si apprende dunque, il nuovo video compromettente, verrà mostrato ad Andrea nel corso della puntata del 1° luglio e stando a quanto già visto, non si preannuncia nulla di buono per il fidanzato di Jessica. Come dichiarato anche dallo stesso conduttore, ciò che sta succedendo alla coppia, non è mai avvenuto in sei anni di Temptation Island. Si ricorda inoltre che, Andrea e Jessica dovevano sposarsi proprio in questo mese di giugno, salvo poi cambiare idea a seguito delle incertezze di lei che invece, ha deciso di partecipare al reality delle tentazioni.

La ragazza, subito dopo la messa in onda della puntata di lunedì scorso, è stata molto attaccata dal web a causa del suo atteggiamento ma c'è anche chi, pensa che la coppia abbia inscenato il tutto per ottenere visibilità e popolarità.

Per scoprire cosa succederà di nuovo tra Alessandro, Andrea e Jessica, non resta che seguire la seconda puntata di Temptation Island in onda il 1° luglio a partire dalle 21:20 su Canale 5.