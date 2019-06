Una coppia uscita felicemente fidanzata dal programma di Uomini e donne è stata protagonista di un videoclip musicale. Non è la prima volta che una coppia del mondo dello spettacolo venga selezionata per realizzare dei videoclip: in questo caso è toccato a Paolo Crivellin e Angela Caloisi. La coppia, che si è conosciuta a Uomini e Donne nell'edizione 2017/2018 da allora, si è mostrata sempre unita, innamorata e inseparabile al punto da decidere, poco tempo fa, di fare un ulteriore passo importante: Paolo e Angela sono andati a convivere a Torino, la città natale dell'ex tronista.

In questi giorni Paolo ha annunciato, tramite i suoi profili social, che il video musicale, di cui lui e la sua fidanzata sono i protagonisti, è finalmente uscito. Il video in questione è del Dj piemontese Abiesse e si intitola "Crusin' Portofino". Mesi fa la coppia aveva annunciato questo progetto e adesso il video è stato finalmente pubblicato.

Nel videoclip si vedono Paolo e Angela trascorrere una normale giornata di vacanza: prima in spiaggia a prendere il sole, poi a fare il bagno fino alla sera, mentre passeggiano per le vie di una città di mare.

La coppia non ha dovuto sforzarsi troppo per apparire innamorata, perché nonostante siano molto attenti a tutelare la loro privacy, fin dal primo giorno che sono usciti dal programma di Uomini e Donne, non hanno mai smesso di condividere comunque alcuni loro momenti insieme che dimostrano quanto siano innamorati.

La coppia

Paolo Crivellin, consulente assicurativo torinese, è diventato famoso al pubblico del piccolo schermo grazie alla sua partecipazione a "Temptation Island", il programma che mette a nudo le sei coppie che decidono di parteciparvi per testare quanto siano davvero innamorate e solide.

L'ex tronista ha partecipato alla quarta edizione del programma estivo più amato dagli italiani, in veste di tentatore. In quell'occasione ebbe modo di conoscere Valeria Bigella, all'epoca fidanzata con Alessio Bruno. Tra i due non scattò però del tenero, ma solo una bella amicizia.

Dopo l'estate Paolo è stato chiamato da Maria De Filippi e dalla redazione per partecipare a Uomini e Donne in veste di Tronista, ruolo che ha subito accettato, mettendosi così nuovamente in gioco per questa nuova esperienza.

Il suo percorso, che è stato caratterizzato principalmente dalla conoscenza delle due corteggiatrici Angela e Marianna, si è concluso con la scelta, per molti inaspettata, di Angela. A seguito della loro partecipazione a Uomini e Donne, la coppia ha iniziato a viversi nel loro privato, scoprendosi ogni giorno sempre più innamorata al punto da decidere, verso la fine del 2018, di andare a convivere. La notizia è stata comunicata ai loro followers dall'ex corteggiatrice che, rispondendo ad alcune domande, verso novembre ha fatto sapere di stare cercando casa a Torino insieme al suo fidanzato, cioè nella città natale di lui.

Hanno scelto Torino e non Napoli, la città natale di lei, perché l'ex tentatore nella sua città aveva ed ha un lavoro stabile che non gli permette di spostarsi. Angela in quell'occasione ci ha tenuto però a precisare che non è stata una scelta sofferta, perché a lei piace moltissimo Torino, soprattutto quando è piena di neve, perché le fa rivivere "ricordi assurdi", inoltre adora il parco in cui hanno fatto le ultime esterne, Crocetta e tutta la collina con le sue casette di legno.