Le anticipazioni "Il Segreto" delle puntate spagnole vedranno Elsa emozionata tra le braccia di Alvaro. Puente Viejo sarà funestata da una pericolosa epidemia di varicella, che mieterà diverse vittime. La Laguna, essendo immune alla malattia, si offrirà volontaria per curare i pazienti raccolti negli ospedali di fortuna disseminati in varie aree del paesino. Ad aiutare il buon Zabalaeta arriverà il nuovo medico Alvaro, che sin da subito mostrerà un forte interesse nei confronti di Elsa.

Pubblicità

Pubblicità

Nel frattempo Mauricio sarà impegnato ad organizzare il finto funerale di Fe che, dopo aver inscenato la sua morte per fuggire dalle grinfie di Faustino, sarà costretta a lasciare per sempre Puente Viejo e il suo 'omaccione' che sembra destinata a non avere mai.

Il Segreto: Alvaro complice di Fe

Nelle prossime puntate Il Segreto in onda su Canale 5 nel corso di questa estate, Fe farà credere di essere morta per non essere di nuovo vittima di Faustino.

Il Segreto anticipazioni: Elsa e Alvaro colti dalla passione (fonte immagine Telenovelas-Youtube)

Ad aiutarla nell'impresa saranno Alvaro, il nuovo medico di Puente Viejo e Mauricio. Alvaro firmerà il certificato che attesta il decesso di Fe e sarà costretto a rivelare tutto ad Elsa, insospettita dal suo strano comportamento. Subito dopo, il medico non resisterà più alla bellezza della dolce Laguna e la sorprenderà con un bacio. Elsa, emozionata tra le braccia di Alvaro, si sentirà fremere dalla passione.

Tuttavia la Laguna non sa che Alvaro nasconde un segreto.

Pubblicità

Insospettito e anche geloso, Isaac inizierà ad indagare sul conto del medico, facendo infuriare Antolina, che capirà quanto il marito sia ancora innamorato della sua rivale in amore. Nel frattempo, Don Berengario sarà assalito dai sensi di colpa per aver ucciso insieme a Carmelo il perfido Molero, reo di aver abusato della povera Julieta. Il prelato, non riuscendo più a mantenere il segreto, farà visita al collega Don Anselmo.

Elsa ammaliata da Alvaro nelle prossime puntate 'Il Segreto'

La Laguna resterà senza fiato dopo il bacio con Alvaro e comincerà a pensare di essersi nuovamente innamorata.

Il suo buonumore e la ritrovata serenità distruggeranno nel profondo Isaac che, tuttavia, non riesce a credere alla buona fede del sedicente medico. L'intuito del Guerrero non sbaglierà, dato che Alvaro non è chi dice di essere.

Caos alla Casona. Francisca non intenderà abbassare la guardia, inviperita dalla nuova relazione che Maria ha intrapreso con il fascinoso Roberto. La Montenegro vorrà evitare con qualsiasi mezzo che i due piccioncini lascino Puente Viejo.

Pubblicità

Infine, le anticipazioni Il Segreto svelano che Mauricio confermerà a Fe che il loro piano è andato a buon fine. Tutti la credono morta e ora dovrà pensare a come e dove iniziare la sua nuova vita lontano dal paesino.