Sono già passate più di due settimane dal finale di Grey's Anatomy 15. Una stagione costellata da colpi di scena che hanno diviso i fan e dal clamoroso record dei 331 episodi che ha consacrato il telefilm come Medical-Drama più longevo della televisione americana. Nonostante il passare del tempo e l'entusiasmo del network che ha rinnovato lo show per altre due stagioni, le polemiche riguardanti il nuovo amore della protagonista non accennano a placarsi.

Sempre più salda e rafforzata dal "ti amo" di Meredith nel corso della 15x25, la storyline tra la Grey e DeLuca continua a far discutere il fandom che - a più riprese - ha attaccato la showrunner sui social esprimendo tutto il disappunto per questa lovestory. Intercettata dai microfoni di TvLine, Krista Vernoff ha rilasciato proprio in queste ore una dichiarazione sorprendente che rivela come i piani originari per il nuovo amore di Meredith fossero ben lontani da quelli effettivamente proposti nel corso della quindicesima stagione.

Grey's Anatomy, la Vernoff: 'Nei piani originari DeLuca non era il nuovo amore della Grey'

I casting per il nuovo interesse amoroso di Meredith e lo spoiler di Ausiello

Nonostante la showrunner di Grey's Anatomy si sia detta soddisfatta del percorso amoroso di Meredith Grey, originariamente il nome di Andrew DeLuca non figurava affatto come possibile compagno della protagonista. Ai tempi della quattordicesima stagione, infatti, la produzione del telefilm era alla ricerca di un nuovo attore che interpretasse il potenziale nuovo amore di Meredith.

Un piano già definito ed una trama già costruita che è però stata cestinata a causa di uno spoiler. Ecco come Krista Vernoff ha spiegato l'accaduto:

"Micheal Ausiello (TvLine) ha scoperto che stavamo svolgendo delle audizioni per un nuovo personaggio che avrebbe interpretato il nuovo interesse amoroso della Grey. Il profilo era ben definito: si trattava di uno scienziato europeo che si sarebbe unito al team del Grey-Sloan Memorial. Tutto è però cambiato quando l'informazione è trapelata sul web.

A quel punto ho comunicato ai miei sceneggiatori che questa storyline non poteva più esser portata in scena ed abbiamo scelto una trama diversa per questo nuovo personaggio".

Il nuovo amore della Grey è diventato Marie Cerone

La storia d'amore tra Meredith e DeLuca nasce quindi dalla necessità di non proporre al pubblico una storyline già anticipata dagli spoiler, ma chi è diventato il personaggio che avrebbe dovuto interpretare il nuovo amore della protagonista?

Lo ha rivelato direttamente Krista Vernoff:

"Questo personaggio è diventato Marie Cerone (Rachel Ticotin), l'ex amica della madre di Meredith e a dirla tutta questa storyline è stata molto più interessante di una possibile storia d'amore passeggera. Abbiamo deciso di cambiare i nostri piani per contrastare una trama troppo scontata".