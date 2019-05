Le anticipazioni 'Il Segreto' delle puntate in onda da lunedì 3 a sabato 8 giugno su Canale 5 alle 16.40 si concentrano sul disastrato matrimonio di Antolina ed Isaac. La Laguna sta mettendo in atto un diabolico piano per far credere ad marito che Elsa sia pazza e che abbia sempre mentito riguardo il suo oscuro passato. Nonostante le reticenze del Guerrero, la perfida biondina riuscirà nel suo intento. Nel frattempo, Dolores è stata avvisata della nascita di sua nipote.

Ore di tensione alla Casona, con Maria e Raimundo preoccupati per la sorte di Emilia ed Alfonso, rapiti da alcuni malviventi e in pericolo di vita. L'unico che può salvarli sembra essere Fernando, nonostante non sia la persona più affidabile di questo mondo.

Il Segreto: il dottor Zabaleta smaschera Antolina

Nelle puntate 'Il Segreto' in onda su Canale 5 la prossima settimana, Isaac finirà per credere al racconto di Antolina, convincendosi del fatto che Elsa sia stata davvero ricoverata in manicomio.

Il Segreto, anticipazioni dal 3 all'8 giugno su Canale 5: Antolina si getta da un burrone

Nel frattempo, la biondina persevererà nel gettare fango addosso alla sua rivale, ormai vista con sospetto in tutta Puente Viejo.

Fernando darà brutte notizie a Maria: dopo averla illusa promettendole di trovare i rapitori dei suoi genitori, ammetterà di non sapere dove si trovino i Castaneda. Tuttavia, il Mesia non perderà tempo e partirà per scoprire il luogo in cui sono nascosti Emilia ed Alfonso. Nel frattempo, Zabaleta visita Antolina, in preda a dolori lancinanti.

Il medico stabilirà con certezza che la gravidanza della Ramos è sospetta, in quanto non coincidono i tempi del concepimento con la presunta data del parto. Inoltre, i continui malesseri della giovane fanno presupporre che il bimbo che porta in grembo non sia affatto sano.

La follia di Antolina nelle puntate settimanali Il Segreto

Finalmente Julieta otterrà l'annullamento del matrimonio concessole da Prudencio. Diventerà una donna libera e potrà sposare il suo Saul.

Folle piano di Antolina: la Ramos, durante una festa di paese, fingerà di portare Elsa con sé per una chiacchierata. Una volta in cima al dirupo che sovrasta Puente Viejo, la bionda si lancerà nel vuoto, sperando di perdere il bambino e far tacere così i sospetti del dottor Zabaleta. Il suo intento fallirà e, come se non bastasse, accuserà Elsa di averla spinta giù dal burrone. Ormai la Laguna sembra non avere più speranze di fuggire dalla cattiveria della rivale.

Saul e Julieta decideranno di sposarsi e i due innamorati chiederanno a Don Berengario di celebrare il loro matrimonio. Infine, le anticipazioni 'Il Segreto' delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 3 a sabato 8 giugno raccontano il ritorno di Hipolito a Puente Viejo, ma senza la bimba e la moglie Gracia, ancora in Svizzera per sbrigare le ultime incombenze.