Continuano gli episodi della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Durante la settimana che andrà dal 10 al 14 giugno 2019, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. L’attenzione verrà posta principalmente sul comportamento di Arianna che, ormai in possesso di un’arma, dopo un’ennesima rapina al Bar Vulcano, deciderà di reagire. La situazione diventerà molto difficile per i soggetti presenti durante il furto e si creerà un vero e proprio momento ricco di suspense per i telespettatori.

Tornerà centrale anche Diego, che dopo la scoperta della nuova relazione della sua ex Beatrice con un altro uomo, faticherà parecchio per tenere a bada la sua gelosia. Guido invece dovrà fare i conti con una nuova realtà, la consapevolezza di essere diventato padre, nonostante le menzogne di Mariella e Salvatore.

Arianna contro Mimmo e Maurizio, riuscirà ad avere la meglio?

La prossima settimana sarà molto movimentata per i coniugi Pergolesi. Già Lunedì 10 la normale routine quotidiana di Andrea e Arianna verrà scombussolata da una visita a sorpresa di un’assistente sociale in merito alla loro decisione di voler adottare un bambino.

Upas spoiler: momenti di paura al Vulcano, Arianna affronterà i rapitori con coraggio

Questa visita genererà parecchie insicurezze e paure nella giovane Landi che comincerà a temere che adottare un bambino per lei rimarrà solo un sogno. Proprio mentre Arianna e Andrea saranno impegnati a risolvere le loro problematiche personali, Mimmo e Maurizio scopriranno di essere stati bocciati ed incuranti del loro fallimento scolastico, decideranno di mettere a segno un nuovo furto. I due delinquenti metteranno a punto un nuovo piano per rapinare il locale di Silvia, ignari del fatto che Arianna porta con sé una pistola dopo aver conseguito il porto d’armi.

La rapina verrà messa a segno, ma porterà con sé terribili conseguenze che lasceranno il segno in tutti i soggetti che verranno coinvolti inevitabilmente.

Le parole di Samanta Piccinetti in merito alla terribile vicenda in cui sarà coinvolta

In una recente intervista per un noto settimanale, la giovane Samanta Piccinetti, che nella soap partenopea interpreta Arianna Landi, ha parlato della rapina che avverrà nel corso della prossima settimana al locale che gestisce insieme a suo marito, interpretato da Davide Devenuto.

La donna ha ammesso che proprio nel corso di questo spiacevole episodio, si verificherà qualcosa di davvero terrificante che terrà tutti i telespettatori col fiato sospeso. Pare proprio che nel corso della rapina, Arianna sbucherà dal bancone con la sua arma tra le mani, ma la userà? Si farà giustizia da sola? O qualcun altro la batterà sul tempo?