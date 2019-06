Secondo le ultime anticipazioni relative alle trame della soap opera spagnola Il Segreto, nelle prossime settimane verranno trasmesse le puntate in cui la giovane Julieta Uriarte verrà abusata da Eustaquio e Lamberto Molero. In particolare, il tutto avrà inizio quando dopo pochi giorni dal matrimonio tra la nipote di Consuelo e Saul, la giovane ragazza incontrerà i proprietari della miniera. I due per vendetta, picchieranno Julieta e abuseranno di lei, senza nessuno scrupolo, in una capanna abbandonata nel bosco.

La ragazza verrà poi ritrovata da Don Berengario e Carmelo, dopo che i due uomini udiranno i Molero vantarsi di quanto fatto la notte precedente. A quel punto, Carmelo avrà un raptus e senza pensarci due volte impugnerà la pistola e ucciderà Eustaquio con un colpo secco in testa. Successivamente, il figlio disperato per la morte del padre, impugnerà a sua volta un'arma nel tentativo di freddare il marito di Adela, ma don Berengario sarà più veloce e lo ucciderà con un colpo alle spalle.

Il Segreto anticipazioni: Julieta viene abusata dai Molero

La richiesta di Julieta Ortega a Don Berengario e Carmelo

Ma non è tutto, perché Julieta pregherà i due uomini di non rivelare per nessuna ragione, quello che le è capito nel bosco, in quanto teme la reazione di suo marito, oltre che i giudizi degli abitanti del paesino. A quel punto, l'amico di Severo accetterà la richiesta della moglie di Saul, visto e considerato che il suo è un delitto a tutti gli effetti e non legittima difesa. Successivamente, Carmelo con l'aiuto del parroco, occulteranno i corpi senza vita dei Molero, in modo tale che non verranno trovati tanto facilmente dalla polizia spagnola.

I sensi di colpa del prete per aver ucciso un uomo

L'omicidio di Lamberto Molero causerà un vero e proprio turbamento a Don Berengario: quest'ultimo si sentirà in colpa per aver ammazzato a sangue freddo un uomo ed essere diventato un sacerdote-assassino. Berengario in un primo momento spingerà la ragazza a confessare il tutto a suo marito, perché difficilmente Saul la può ripudiare visto che non ha colpe. Ma poi successivamente, si renderà conto insieme al sindaco che i due omicidi non sono legittima difesa e quindi sarà meglio tenere Il Segreto.

Ma il collega di don Anselmo avrà dei grossi problemi a mantenere la bocca chiusa, perché non riesce a sopportare il peso della sua colpa e vorrebbe confessarsi con qualcuno. Il suo atteggiamento, non passerà per niente inosservato a Matias e Marcela che capiranno che al sacerdote è successo qualcosa di molto grave.

Non ci resta che aspettare i prossimi sviluppi per scoprire se Berengario manterrà o meno la promessa fatta a Julieta o se alla fine parlerà perché mosso da un senso di redenzione.