Nella casa del Grande Fratello quest'anno le diffide sono arrivate in abbondanza. All'inizio del programma ne è arrivata una a Francesca De André da parte del padre Cristiano, poi a Ivana Icardi dalla cognata Wanda Nara e infine è arrivata una diffida anche da parte di Francesca Brambilla nei confronti di Valentina Vignali.

Un'altra diffida indirizzata a Valentina Vignali pare stia per arrivare nella casa più spiata d'Italia: questa volta il mittente sarebbe Francesca Cipriani.

Attraverso la diffida si intima formalmente una persona a desistere dal commettere una determinata azione nei propri confronti: in questo caso, la Cipriani vorrebbe che la cestista smettesse di parlare di lei con certi toni all'interno della casa di Cinecittà.

Cipriani contro Vignali

La showgirl aveva già provato ad intervenire all'interno del programma televisivo condotto da Barbara D'Urso nel corso di una puntata serale, perché voleva chiarire con la Vignali alcune frasi che aveva pronunciato nei suoi confronti con gli altri inquilini.

Nuova diffida in arrivo per la Vignali

La cestista aveva affermato che la Cipriani è una delle persone più stupide che avesse mai conosciuto. Questo ha spinto la ragazza a intervenire direttamente per chiarire, ma in quell'occasione la Vignali non ha fatto altro che rincarare la dose tirando in ballo anche l'aspetto fisico dell'avvenente soubrette come giustificazione alle sue parole. Ne è nato un litigio in cui la Cipriani è stata attaccata molto sul suo aspetto fisico, sulle scelte che l'hanno portata a diverse operazioni di chirurgia estetica e sul modo di vestire.

A sua volta, la soubrette si è difesa sottolineando l'abbondante uso di Photoshop che la Vignali farebbe sui social nel postare le sue foto.

Dopo quello scontro, sembrava comunque tutto risolto, anche se tra le due non c'è stata nessuna reale e sincera riappacificazione.

La diffida ufficiale nei confronti della cestista

Adesso Francesca Cipriani ha nuovamente notato che Valentina Vignali continua a parlare male di lei e questa volta ha deciso di agire attraverso una diffida ufficiale, o almeno così afferma di voler fare.

Infatti sul suo profilo Instagram, dopo uno sfogo con i suoi fan, la showgirl ha annunciato che nei prossimi giorni farà in modo di far partire il provvedimento nei confronti della Vignali, che durante l'ultimo chiarimento non si era fermata nemmeno quando la ragazza era arrivata alle lacrime dopo le battute sull'abito scollato che aveva indossato.

Manca soltanto una settimana alla chiusura del reality più longevo, ma probabilmente se la Cipriani andrà fino in fondo vuole evitare che si continui a parlare di lei in maniera poco lusinghiera anche in altri contesti televisivi.

Sicuramente la sportiva non la prenderà con filosofia visto il carattere forte che ha dimostrato di avere in questo periodo di "reclusione".