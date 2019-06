Le anticipazioni delle puntate della prossima settimana della soap opera "Il Segreto" che andranno in onda come sempre su Canale 5 alle 16:40, si concentreranno sul disastroso matrimonio tra Antolina Ramos e Isaac Guerrero. In particolare, la bionda metterà in atto un piano diabolico per far credere a suo marito che Elsa è pazza e che ha sempre mentito sul suo passato anche quando stavano insieme. Nonostante Isaac sia po' titubante sulle cose affermate da sua moglie, alla fine quest'ultima riuscirà nel suo intento.

Infatti, Guerrero finirà per credere che davvero Elsa è stata ricoverata in una clinica psichiatrica dopo la morte dei suoi genitori. Ma non è tutto, perché Antolina già fece di tutto per gettare fango sulla sua rivale in amore, in modo tale che Elsa fosse messa in cattiva luce davanti a tutti gli abitanti di Puente Viejo.

Ma la vera svolta delle anticipazioni è data dal fatto che il dottor Zabaleta visiterà Antolina che avrà dei dolori allucinanti in merito alla sua gravidanza.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Zabaleta scopre che Antolina non è incinta di 6 mesi

Il dottore affermerà con certezza che la gravidanza della bionda è molto sospetta, in quanto non coincidono i tempi di concepimento con la presunta data del parto. Inoltre, il dottore affermerà che questi dolori continui fanno presupporre che il bambino che porta in grembo non sia affatto sano. Proprio per questo motivo, la Ramos metterà in atto un altro diabolico piano per risolvere la questione della sua gravidanza. Infatti, il dottore dirà alla ragazza che starà via da Puente Viejo per qualche giorno, però quando ritornerà potrebbe dire tutta la verità sulla sua gravidanza.

Antolina si getterà da un dirupo e incolperà la sua nemica Elsa

Antolina Ramos avrà ancora un asso nella manica e durante le festività di Santa Lucia, porterà con l'inganno Elsa Laguna nei pressi di un dirupo e una volta che arriveranno in cima, inscenerà una tragedia. In particolare, la ragazza bionda si lancerà nel vuoto, con la speranza di abortire e mettere a tacere i sospetti del dottore. Ma il suo piano fallirà, in quanto non riuscirà a perdere il bambino e quindi, accuserà Elsa di averla buttata giù dal dirupo.

Ormai non ci sono più speranze per Elsa di fuggire dalle continue cattiverie della sua rivale. Ma non è tutto, perché Isaac si scontrerà con la Laguna definendola assassina. La ragazza non riuscirà in nessun modo a convincerlo della sua innocenza e continuerà a seguire la sua terapia nel centro psichiatrico. Isaac andrà su tutte le furie e deciderà di chiudere tutti i ponti con Elsa per le continue menzogne, nonostante provi un sentimento molto profondo nei suoi confronti.

Ma in realtà, la ragazza è sempre stata sincera con Guerrero perché anche lei è innamorata di lui, ma per colpa delle cattiverie e delle menzogne che mette in giro Antolina (moglie di Isaac), i due si allontaneranno.