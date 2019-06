Secondo le ultime anticipazioni che arrivano direttamente dalla Spagna, nelle prossime puntate spagnole de Il Segreto, l'ex ancella Antolina salverà la vita alla sua rivale in amore Elsa con un gesto in aspettato.

In particolare, la biondina dopo essere andata via dal piccolo paesino spagnolo di Puente Viejo, farà ritorno e ammetterà tutti gli errori che ha commesso e dirà di essere cambiata. L'ex marito le darà una possibilità e dirà all'ex ancella di occuparsi di Elsa e della casa, nel mentre che lui sarà fuori città.

Improvvisamente, la Laguna avrà un malore e sarà proprio la sua nemica che gli somministrerà il farmaco per salvarle la vita. Il tutto lascerà intendere che la perfida biondina sia realmente cambiata, ma in realtà è solo una recita perché la ragazza avrà sicuramente in mente un altro piano diabolico per far fuori Elsa dalla vita del suo amato ex marito Isaac.

Isaac scopre tutte le menzogne della sua ex moglie

Tornando indietro nel tempo di un po' puntate andiamo a spiegare il motivo per cui la Ramos è andata via dal piccolo paesino spagnolo.

In particolare, Isaac viene a conoscenza della finta gravidanza che ha organizzato Antolina. Quest'ultima è andata a letto con un altro uomo e poi ha finto che il figlio fosse frutto del matrimonio con il carpentiere. Successivamente, Guerrero minaccia sua moglie di denunciarla per adulterio e l'ex ancella decide di abbandonare Puente Viejo.

Nel frattempo, Elsa e Isaac tornano di nuovo insieme e ritorno a vivere sotto lo stesso tetto. Ma all'improvviso hanno la terribile notizia della malattia della Laguna.

Quest'ultima viene a sapere che gli resta poco tempo e l'unico modo per salvarsi è quello di avere un delicato intervento chirurgo che richiede molto denaro.

Ma la coppia grazie al supporto dei loro amici riesce a mettere da parte i soldi necessari per l'intervento al cuore di Elsa. L'operazione procede per il meglio e i due possono ritornare a vivere di nuovo insieme. Poi, come anticipato ritornerà Antolina con altre cose diaboliche in mente per liberarsi definitivamente della sua rivale in amore

Guerrero assumerà la sua ex moglie come aiutante

Non appena Isaac Guerrero ritornerà dal suo breve viaggio, la biondina gli dirà di aver salvato la Laguna e lo convincerà a farsi assumere come aiutante.

Gli amici del carpentiere saranno contrari sin da subito per questa scelta, perché conoscono bene la Ramos e sanno che una come lei non potrà mai cambiare.

Infatti, ancora una volta l'ex moglie di Isaac riuscirà nuovamente ad ingannarlo fingendosi un'altra persona, quando in realtà l'obiettivo sarà solo quello di entrare nella loro casa e colpire Elsa dall'interno. La Ramos non cambierà e non vuole rinunciare a Guerrero.