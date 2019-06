Secondo le ultime indiscrezioni, nelle prossime puntate che andranno in onda in Italia da lunedì 17 giugno fino a venerdì 21 giugno della soap opera spagnola Il Segreto, Maria Castaneda apprenderà una brutta notizia. Infatti, la nipote di Francisca Montenegro verrà a conoscenza del fatto che i suoi due figli Esperanza e Beltran sono stati coinvolti in un terribile incidente stradale. Sempre secondo le ultime anticipazioni, la ragazza rimarrà sconvolta da questa terribile notizia e vorrà sapere di più perché non può proprio immagine che siano morti in questo modo.

Inoltre, sembrerebbe proprio che i due avrebbero dovuto trasferirsi definitivamente nella cittadina immaginaria di Puente Viejo in Spagna.

Dunque, la terribile notizia della possibile tragedia arriverà proprio in un momento felice per la povera Maria, visto e considerato che i suoi genitori Emilia e Alfonso sono stati finalmente ritrovati, salvati da Fernando Mesia. Quest'ultimo ha infatti ucciso i rapitori che tenevano in ostaggio i coniugi Castaneda.

Fernando scoprirà che donna Francisca è viva

Inoltre, Mesia verrà a conoscenza di una verità che lo turberà parecchio nelle prossime puntate, cioè verrà a conoscenza che donna Francisca Montenegro è ancora viva. Ma non è tutto, perché quest'ultima gli punterà anche una pistola contro. Poi, sarà solo grazie all'intervento di Raimundo che la Matrona eviterà di compiere un omicidio.

Fernando non riuscirà proprio a credere come sia stato possibile che Gonzalo e Maria abbiano messo in atto questa messinscena per far credere che la Matrona era realmente deceduta.

In particolare, Mesia si sentirà tradito soprattuto da Maria, visto e considerato che ha messo a rischio la propria vita pur di salvare i genitori della ragazza.

Inoltre, per quanto riguarda di Emilia e Alfonso, saranno costretti a scappare in Francia perché sono ancora ricercati per l'assassinio di Perez De Ayala.

Francisca Montenegro farà ritorno a Puente Viejo per regolare dei conti in sospeso

Come vi abbiamo anticipato, a Puente Viejo farà ritorno una vecchia conoscenza: donna Francisca Montenegro.

Infatti, nelle puntate di settimana prossima si scoprirà che la sua morte è stata tutta una finzione e che tornerà nel paesino iberico per regolare i suoi conti in sospeso. In particolare, farà di tutto per rendere la vita difficile al suo nemico Severo.

In generale rimarranno tutti un po' sorpresi e anche sconvolti per questo ritorno improvviso della Matrona. In particolare, Dolores incontrerà per caso la donna alla villa e si spaventerà talmente tanto da perdere i sensi, visto che la credeva morta.

Poi, successivamente Dolores dopo essersi ripresa si arrabbierà molto per non essere venuta a conoscenza del ritorno della Montenegro. Quest'ultima prenderà in giro la donna, poiché solitamente è sempre al corrente di tutto quello che accade nel paese.