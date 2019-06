Nelle puntate spagnole della soap opera il Segreto, assisteremo ad un periodo molto duro per la giovane Elsa. Infatti, la ragazza riuscirà a ricongiungersi al suo amato Isaac e, contemporaneamente, Antolina andrà via da Puente Viejo. Però, proprio quando per la coppia le cose andranno per il verso giusto, comparirà una grave patologia al cuore per la Laguna che la obbligherà a sottoporsi ad un intervento chirurgico. La ragazza starà molte ore sotto i ferri e anche il suo successivo post operatorio non sarà semplice.

Ma fortunatamente, come abbiamo potuto vedere in alcune recenti clip pubblicate dal canale televisivo spagnolo Antena 3, la Laguna sarà finalmente cosciente e ritornerà anche a camminare e sorridere insieme al suo amato Isaac. Infatti, Elsa verrà dimessa dall'ospedale nella quale è ricoverata, ma il medico ha una sola raccomandazione per lei e il carpentiere: non deve provare forti emozioni nei primi tempi della riabilitazione e non deve agitarsi in nessun modo.

Intanto nella piccola cittadina spagnola si è appena consumata una terribile tragedia: è morta in un incidente stradale Adela, cara amica di Elsa. Isaac e Matias così come Consuelo e Gracia sono d'accordo sul fatto di non dire nulla alla giovane ancora convalescente riguardo alla terribile tragedia della maestra. L'unico pericolo è proprio quello che qualcun' altro possa farlo.

Secondo le ultime anticipazioni spagnole, la perfida Antolina (che ritornerà nella cittadina spagnola poco prima dell'intervento di Elsa), origlierà la conversazione tra Gracia e Consuelo e, senza perdere tempo, informerà proprio la Laguna che la sua cara amica è morta. Quest'ultima resterà di sasso alla terribile scoperta e sarà molto arrabbiata con Isaac e gli altri per avergli nascosto una notizia così importante.

Adela muore in un incidente stradale orchestrato da Donna Francisca

Nel corso delle ultime puntate andate in onda in Spagna, un terribile incidente porterà via la povera moglie di Carmelo. Il tutto accadrà a causa della perfida Donna Francisca, intenzionata a vendicarsi di Carmelo e Severo. Quest'ultimo, infatti, farà esplodere una bomba durante il matrimonio di Fernando e Maria Elena. Questo scoppio causerà la morte della novella sposa, mentre la figlia di Emilia e Alfonso rimarrà paralizzata su una sedia a rotelle.

Fortunatamente, potrebbe esistere una cura per far tornare Maria ad un vita normale ma, nonostante ciò, la Matrona e Fernando vogliono vendicarsi di Severo.

In particolare, la Montenegro si mostrerà favorevole all'idea di Adela e Irene di andare alla Casona per passare del tempo con Maria. Donna Francisca condividerà l'idea e utilizzerà questo pretesto per far manomettere l'auto delle donne da Mauricio. Quest'ultimo si rifiuterà perché all'interno dell'auto è presente il piccolo Carmelito.

Dunque, la Matrona organizzerà una festa per bambini alla Casona in modo tale che il bimbo non sarà presente nell'auto al momento dell'incidente.