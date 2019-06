Uno dei protagonisti dello sceneggiato turco Bitter Sweet - Ingredienti d’amore dimostrerà di essere ancora più cattivo nelle prossime puntate italiane. Gli spoiler della prossima settimana annunciano che Hakan Onder, sempre più infastidito di vedere la moglie Demet ancora cotta del suo antagonista Ferit Aslan, arriverà al punto di commettere una pazzia. A far perdere la pazienza al malvagio uomo sarà una conversazione tra gli zii del piccolo Bulut riguardante il periodo in cui erano fidanzati.

Per fortuna Hakan, dopo aver ordinato al suo scagnozzo Bekir di uccidere il datore di lavoro di Nazli Piran, annullerà subito l’incarico per il tempestivo intervento della moglie.

Demet e Ferit ricordano la loro storia d’amore, Hakan commissiona l’omicidio dell’Aslan

Le anticipazioni sugli episodi che andranno in onda su Canale 5 dal 24 al 28 giugno rivelano che si svilupperanno colpi di scena in serie durante la festa di compleanno del piccolo Bulut.

Nel bel mezzo del party del bambino Demet e Ferit si metteranno in disparte e ripenseranno ai bei tempi in cui si amavano. Purtroppo le parole pronunciate dalla sorella di Deniz faranno andare su tutte le furie il marito Hakan. Quest’ultimo, stanco delle umiliazioni subite al lavoro e di vedere la sua amata ancora follemente innamorata dell’Aslan, deciderà di vendicarsi. L’Onder senza pensarci due volte commissionerà l’assassinio di Ferit attraverso un colloquio telefonico.

Il perfido uomo affiderà il tremendo incarico al suo fedele braccio destro, Berik, sottolineando che, dopo che si sarà sbarazzato dell’Aslan allo stesso modo di Demir e Zeynep, dovrà attentare anche alla vita di Nazli. Hakan, considerando il datore di lavoro della Piran una vera e propria minaccia per il suo matrimonio, vorrà fargli fare la stessa fine dei suoi parenti. Dal discorso dell'avido uomo d’affari non sarà difficile comprendere che i genitori di Bulut sono morti per mano sua.

L’Onder fa pedinare la moglie, Nazli affronta il suo datore di lavoro

Per fortuna Demet, dopo aver ascoltato gran parte della conversazione del marito, riuscirà a dissuaderlo dal fare del male a Ferit facendogli presente di essersi avvicinata all'imprenditore soltanto per vendetta. Pur avendo assecondato la richiesta della moglie, Hakan, per mettere fine ai suoi dubbi, la farà pedinare dai suoi uomini. Intanto l’Aslan, sempre più intenzionato a scoprire com’è avvenuto l’incidente stradale di Demir e Zeynep, deciderà di far controllare la vettura incidentata.

Non appena verrà a conoscenza che il suo rivale potrebbe scoprire che la sorella e il cognato non sono morti accidentalmente, il marito di Demet ordinerà ad un complice di non lasciare nessuna traccia relativa alla manomissione dei freni effettuata il giorno della sciagura. Successivamente Demet cercherà di far allontanare Ferit da Nazli rivelando alla cuoca che lei e l’architetto in passato erano ad un passo dal pronunciare il “fatidico sì lo voglio”.

La reazione della Piran sarà proprio quella che la bionda sperava dato che non esisterà ad affrontare l’Aslan e a dirgli che non ha mai gradito la vicinanza tra suo nipote e Demet soltanto per il legame che c'era stato tra di loro in passato.