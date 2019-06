Clamorosi colpi di scena arrivano dalle puntate spagnole de Il Segreto, in onda da lunedì 24 a venerdì 27 giugno in Spagna. Se Carmelo deciderà di recarsi alla Casona per uccidere Donna Francisca, Antolina cadrà nella trappola organizzata da Elsa. Infine Prudencio scoprirà di essere stato ingannato da Lola.

Il Segreto: Carmelo spara a Donna Francisca?

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate spagnole in onda dal 24 al 27 giugno in Spagna, svelano che Antolina deciderà di abbandonare il suo piano di vendetta.

Pubblicità

Pubblicità

Poi sosterrà dinnanzi ad Isaac che Elsa rifiuta la medicine per fare compassione. Dolores, invece, darà una lettera di Donna Francisca per Lola a Prudencio. A tal proposito, l'Ortega capirà che la ragazza potrebbe essere una sua complice. Alla Villa, Mauricio non rivelerà a Raimundo di voler uccidere Carmelo. Più tardi l'Ulloa rivelerà ad Irene che sua moglie ha ingaggiato un gruppo di mercenari per vendicarsi: peccato che il tutto venga ascoltato da Matias.

Pubblicità

Il Castaneda, a questo punto, dirà a Fernando di non sapere dove sia finito suo nonno e che presto la matrona e Severo arriveranno alla resa dei conti. Il Santacruz e Carmelo, infatti, si dirigeranno alla Villa con intenzioni bellicose: qui tramortiranno Mauricio e tenteranno di uccidere la Montenegro, se il vecchio locandiere e la Campuzano non rivelassero che il vero colpevole è il Mesia.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina cade nella trappola di Elsa

Severo e Donna Francisca decideranno di sotterrare momentaneamente l'ascia di guerra.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Poco dopo, Raimundo scoprirà che sua moglie non si trova più alla Villa, sebbene abbia chiesto ai suoi uomini di preparare le armi. Intanto Antolina confesserà tutti i suoi orrendi crimini davanti ad Elsa. La Ramos, infatti, rivelerà di essere la responsabile dell'attentato alle sue nozze e di averle provocato la malattia cardiaca usando del gesso nella sua dieta. Una rivelazione che sarà spiata da tutti, tanto che il sergente Cifuentes vorrebbe arrestarla, se la furba biondina non riuscisse a fuggire di casa.

Lola, invece, confesserà a Prudencio di aver tramato alle sue spalle per colpa della darklady. L'Ortega, a questo punto, la butterà fuori dall'enoteca. Infine Don Berengario cercherà di mettere una buona parola tra la ragazza e il fratello di Saul, se quest'ultimo non gli dicesse che non era altro che una spia al servizio della Montenegro.

Dori Vilches, la nuova infermiera di Maria

Gli spoiler spagnoli de Il Segreto, svelano che Donna Francisca deciderà di recarsi a L'Havana per portare via Maria, sebbene invano.

Pubblicità

La matrona, infatti, tornerà a casa, dove sarà rimproverata da Raimundo. Proprio quest'ultimo rivelerà ad Irene di quello che è accaduto a Cuba. Nel dettaglio, l'Ulloa crederà che il Mesia stia manipolando la Castaneda. Nel frattempo Fernando assicurerà a Matias che sua sorella è ben accudita. A tal proposito, la madre di Esperanza sarà aiutata da Dori Vilches, una nuova infermiera. Carmelo, invece, deciderà di indagare meglio sull'incidente automobilistico dove ha perso la vita sua moglie Adela.

Pubblicità

Infatti alcune tracce portano lontano da Puente Viejo. Precisamente a Belmonte, il cui sindaco aveva dichiarato guerra ai Leal dopo essere stato messo alla berlina. Il dottore, invece, sarà in pensiero per la salute di Elsa dopo aver aiutato i suoi amici a smascherare Antolina. Intanto Prudencio dirà Don Berengario di essere stato ingannato da Lola e Marchena mentre la Ramos spierà le mosse di Isaac e della Laguna.

Prudencio non vuole perdonare Lola

Il sergente si metterà sulle tracce di Antolina, la quale seminerà ancora terrore tra Elsa e Isaac. A Cuba, la nuova infermiera non catturerà le simpatie di Fernando. Più tardi, la donna sottoporrà Maria a degli esercizi estenuanti per farla reagire. Quest'ultima, infatti, cadrà addirittura dalla sedia a rotelle nel tentativo di raccogliere i disegni che le hanno inviato i suoi figli. Inoltre Dori Vilches non consentirà alla Castaneda di vedere suo fratello, finché non finirà gli esercizi prescritti. Isaac, invece, supplicherà Elsa di recarsi alla locanda dove sarà più protetta, mentre la Ramos si troverà sempre più abbandonata, tanto da diventare una belva. Infine Consuelo e Marcela tenteranno di riappacificare Lola e Prudencio, sebbene invano. Come evolverà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Segreto lo sveleranno.