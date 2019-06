La popolarissima soap opera Il Segreto, come spesso accade, regala interessanti indiscrezioni e colpi di scena entusiasmanti per tutti gli appassionati di questa telenovela pomeridiana di Canale 5. Le anticipazioni spagnole delle puntate che andranno in onda in Italia nei prossimi mesi non sfuggono a questa regola: a rubare la scena sarà ancora una volta Elsa, la quale rischierà di morire a causa della diabolica rivale Antolina. Il piano della bionda ''dark Lady'' consisterà nel dare fuoco alla Laguna attraverso una bomba artigianale ricoperta di benzina che, nei piani della donna, dovrebbe incendiare l'abitazione di Elsa.

Il Segreto, spoiler puntate spagnole: il sinistro piano di Antolina

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Segreto per le puntate spagnole raccontano di Elsa e del piano diabolico messo in piedi dalla rivale Antolina. La perfida biondina inizialmente fingerà di essere cambiata per ottenere la fiducia di suo marito Isaac e della stessa Laguna. Successivamente, per portare a compimento i suoi loschi propositi, deciderà di occuparsi di Elsa durante la convalescenza di quest'ultima dopo la malattia che la colpirà nel corso delle puntate future.

Dietro al presunto cambiamento si celerà, ancora una volta, l'intenzione di uccidere l'acerrima nemica. Antolina per creare un forte shock emotivo alla Laguna, le racconterà della morte di Adela senza ottenere l'effetto sperato. Preso atto delle condizioni di salute in miglioramento, la stessa perfida biondina confezionerà una bomba artigianale con la quale fare esplodere l'abitazione di Elsa.

Il Segreto, Spagna: Maria in cura

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto, oltre alla querelle relativa ad Elsa e alla rivale Antolina, raccontano anche di Maria Castaneda e dei suoi gravi problemi di salute.

La nipote di Francisca Montenegro, infatti, si dovrà sottoporre a cure molto complicate e dolorose accompagnate dalla fisioterapia. La giovane Castaneda potrebbe restare paralazzita a vita e proprio per questo una nuova infermiera arriverà a Puente Viejo per occuparsi del suo drammatico caso. Successivamente la Montenegro mostrerà più volte di essere contraria alle cure alle quali dovrà sottoporsi sua nipote. Inoltre, gli spoiler provenienti dalla Spagna gettano una pesante ombra sulle reali intenzioni dell'infermiera.

Intanto il capomastro Mauricio verrà colpito da un proiettile sparato all'indirizzo di Francisca Montenegro e la sua vita sarà in serio pericolo. Cosa succederà alla Castaneda? Mauricio morirà? Lo sapremo sicuramente nelle prossime anticipazioni e nelle prossime puntate della soap opera Il Segreto.