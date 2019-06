Temptation Island, reality in onda su Canale 5, dopo aver spostato la sua puntata inaugurale, che era prevista la scorsa settimana, è finalmente andato in onda il 24 giugno.

Il programma condotto da Filippo Bisciglia ci mostra sei coppie in difficoltà, tutte non sposate e senza figli, che vengono divise in due villaggi dove saranno presenti tredici tentatori (per le ragazze) e tredici tentatrici (per i ragazzi), tutti doverosamente single.

Durante il programma si scopriranno quali saranno le coppie che riusciranno a reggere alle tentazioni del villaggio e quali invece cederanno al desiderio, rovinando le loro relazioni.

Le coppie presenti quest'anno sono composte da: Nunzia e Arcagelo, Andrea e Jessica, Nicola e Sabrina, Massimo e Ilaria, Vittorio e Katia e Cristina e David (già famosi per aver partecipato ed essersi fidanzati quest'anno al Trono Over).

Presentazione coppie e tentatori

La puntata inizia con la presentazione di Bisciglia, vestito con uno sgargiante abito giallo, delle coppie che faranno parte del programma, vivendo nel villaggio per ventun giorni, e dei tentatori e tentatrici che potrebbero causarne la rottura.

Già da subito si scopre che la coppia formata da Andrea e Jessica ha un passato particolare alle spalle, un matrimonio disdetto, mentre Ilaria e Massimo hanno cominciato ad avere problemi nella loro relazione dopo l'inizio della convivenza.

Dopo queste presentazioni fidanzati, fidanzate, tentatori e tentatrici devono comunicare qual è la loro preferenza tra le persone presenti e solamente il tentatore Giulio decide di non procedere con la scelta.

Il primo falò

Il soggiorno dei concorrenti inizia sin da subito in modo travagliato quando Jessica, appena arrivata nel villaggio delle fidanzate, racconta a uno dei tentatori ciò che è successo con Andrea.

I due, infatti, si sarebbero dovuti sposare il 9 giugno, ma la ragazza ha deciso di annullare il matrimonio perché incerta dei suoi sentimenti. Tutto ciò viene mostrato al fidanzato nel Pinnettu insieme a un video dove Jessica si reca insieme ad uno dei tentatori dentro la casa dei single, dove non sono permesse le telecamere.

Vediamo subito dopo il primo falò, dove per primo arriva Andrea, a cui vengono mostrati i video di Jessica con il single Alessandro, video che non piacciono al ragazzo, che va via dal falò turbato e arrabbiato dal comportamento della fidanzata.

Subito dopo arriva il turno di Vittorio, a cui viene mostrata Katia mentre confessa di sentirsi single e di non farsi nessuno scrupolo nei suoi confronti.

In seguito, vengono convocate nel falò Jessica e Katia e, mentre Katia sembra essere arrabbiata per alcuni commenti che Vittorio ha fatto sul suo comportamento, Jessica si sente in colpa per ciò che sta facendo passare al compagno ma, entrambe, una volta rientrate al loro villaggio, sembrano dimenticare tutto e continuano a divertirsi con i tentatori Giovanni e Alessandro.

Falò anticipato tra Andrea e Jessica

La situazione tra Andrea e Jessica è talmente instabile che il ragazzo chiede alla fidanzata un falò anticipato in quanto vorrebbe andarsene via dal programma, ma Temptation Island ci riserva sempre delle sorprese e Jessica rifiuta il falò.

Dopo il suo rifiuto Andrea torna nel villaggio dei fidanzati, sperando che la ragazza abbia deciso di cambiare il suo comportamento, ma subito Jessica si consola con Alessandro.

I prossimi concorrenti a presentarsi al falò sono Ilaria e Cristina. Mentre Cristina non ha nessun video da visionare Ilaria viene messa alla prova dalla produzione, che già precedentemente l'aveva chiamata nel Pinnettu per mostrare dei video del suo fidanzato con la tentatrice Federica.

Successivamente arrivano al falò Massimo e David: il primo guarda dei video in cui Ilaria si lamenti di alcuni mezzi tradimenti e comportamenti del ragazzo, mentre il secondo è deluso dalla fidanzata, che si è lamentata della sua incapacità di amare ed è andata con il tentatore Sammy in una zona senza telecamere.

Viene poi mostrata la coppia composta da Sabrina e Nicola. S'inizia con Sabrina che, dopo aver visto un video in cui le tentatrici si lamentano della frivolezza di Nicola e presumono che la ragazza sarà la prima a essere tradita, difende il compagno. Nicola sembra invece prendere bene i video in cui Sabrina si avvicina a un tentatore e definisce il proprio ragazzo "uno scemo".

L'ultima coppia che viene presentata è quella di Nunzia e Arcangelo, con il fidanzato già entrato nello spirito della trasmissione e pronto a divertirsi, mentre la compagna è piuttosto preoccupata.

La puntata si conclude con un'anticipazione di Bisciglia: nella prossima puntata di Temptation Island Nunzia chiederà al fidanzato un falò di confronto.