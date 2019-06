Stasera su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata di All Together Now, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker, con la partecipazione straordinaria di J-Ax. Quello di stasera sarà l'ultimo appuntamento prima della semifinale, infatti verranno scelti gli ultimi cinque artisti che potranno concorrere per aggiudicarsi il premio finale di 50mila euro.

I semifinalisti verranno decretati dall'ormai famosissimo Muro composto da cento giudici; i concorrenti che riceveranno il maggior numero di voti, accederanno alla prossima fase; se invece qualcuno riuscirà a fare l'en plein con un totale di cento voti, accederà direttamente alla finalissima che si terrà tra due settimane.

Come di consuetudine, il Muro di 100 giudici sarà condito da tanti ospiti speciali, tra questi ritroveremo Gianluca Vacchi, star da 13 milioni di followers su Instagram e apprezzatissimo dj.

Nella puntata di settimana scorsa invece, tra i concorrenti, abbiamo ritrovato il vincitore della prima edizione di Amici Di Maria De Filippi, Dennis Fantina. Il ragazzo, attualmente, cerca di ritrovare un suo spazio nel mondo della musica e grazie alla sua esibizione è riuscito a ottenere un posto in semifinale.

All Together Now: stasera su Canale 5 il quarto appuntamento

Per scoprire i nomi dei nuovi finalisti, seguite il racconto della puntata, a partire dalle 21.30.