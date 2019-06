Le ultime anticipazioni Il Segreto svelano che Faustino braccherà Fe, rea di non aver saldato un cospicuo debito contratto con lui. A soccorrere la donna sarà il buon Mauricio che, con un lampo di genio, capirà come risolvere la situazione. Nel frattempo, Maria sarà continuamente al centro delle attenzioni di Roberto, un affascinante forestiero che si trasferirà presso la villa di Francisca, intenzionato a conquistare la sfuggente Castaneda. Puente Viejo continuerà ad essere funestato dall’epidemia di varicella.

Elsa, con l’aiuto di Alvaro, si impegnerà al massimo per curare i malati e dare loro un po’ di sollievo, ma la situazione sembra diventata incontrollabile.

Il Segreto: Mauricio e Fe nelle mani di Faustino

Nelle prossime puntate 'Il Segreto', in onda tutti i giorni su Canale 5, Fe inizierà a preoccupare Mauricio con il suo strano comportamento. La rossa di Puente Viejo, sempre allegra e gioviale, non vorrà più uscire di casa e si rifugerà nella sua bottega, rifiutando ogni visita.

Il Segreto, anticipazioni spagnole: Fe a terra dopo l'aggressione di Faustino (image source Telenovelas - Youtube)

Fe si confiderà con il Godody, dicendogli di essere terrorizzata dal ritorno di Fuastino, un uomo con il quale ha dei conti in sospeso e a cui deve una grossa somma di denaro. La Perez e Mauricio tenderanno una trappola a Faustino, che si presenterà nel luogo da loro indicato.

Senza pensarci due volte, il malvivente sorprenderà Fe con un’arma, colpendola in pieno. La giovane cadrà a terra, tra le braccia di un disperato Mauricio. Tra le lacrime, il Godoy prometterà alla sua amata di vendicare la sua morte e si recherà subito dopo al paesino per annunciare la morte di Fe.

Julieta, Matias e Marcela saranno i primi ad apprendere la tragedia e non riusciranno a credere alle crude parole di Mauricio, devastato dal dolore.

Alla Casona, Maria è ancora ignara di tutto e, sollevata per il ritrovamento dei suoi genitori Emilia ed Alfonso, si concede un po’ di svago lasciandosi corteggiare dal baldo Roberto, con grande dispiacere di Francisca, che proprio non sopporta la presenza dello sgradito ospite.

Fe inganna tutti nelle prossime puntate 'Il Segreto'

Mauricio avrà una gradita sorpresa nelle ore seguenti.

Il Gosoy, rientrato alla Casona per sfogare la sua rabbia e il suo dolore per quanto accaduto a Fe, se la ritroverà davanti. Solo allora si scoprirà che i due avevano architettato tutto per far credere a Faustino che Fe fosse morta, così da levarselo di torno una volta per tutte. A questo punto però, la rossa dovrà sparire per davvero da Puente Viejo.

Successivamente, Elsa noterà qualcosa di strano nel comportamento di Alvaro, in quanto ha appeso in maniera molto fredda la notizia della morte di Fe.

Cosa le sta nascondendo? Le prossime anticipazioni Il Segreto faranno sapere se Fe riuscirà davvero a scampare alla furia di Faustino dopo aver inscenato la sua finta morte.