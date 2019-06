Nelle prossime puntate italiane, della telenovela “Il Segreto” si aggiungerà un’altra persona al triangolo amoroso formato da Antolina, Isaac ed Elsa. Si tratta del dottor Alvaro Fernandez, che farà breccia del cuore della Laguna. L’ex ancella sarà completamente fuori controllo, quando apprenderà nel capitolo 2.009 che suo marito ha accettato di lavorare nel dispensario per il sostituto di Zabaleta, nonostante le assicurerà che non ci sarà nessun riavvicinamento tra lui e la sua ex fidanzata.

L’ex ancella oltre ad avercela con il nuovo medico per non essere riuscito a farle mettere al mondo la creatura che aspettava, farà di tutto per farlo allontanare da Puente Viejo, con l’intento di sbarazzarsi anche della sua rivale in amore.

Alvaro accetta la proposta di Carmelo, la moglie di Isaac su tutte le furie

Gli spoiler degli episodi in onda su Canale 5 tra qualche mese, svelano che Alvaro Fernandez dopo essere giunto a Puente Viejo per curare gli abitanti contagiati dalla varicella con l’aiuto di Elsa, accetterà di rimanere nella cittadina iberica.

Il Segreto spoiler: Antolina si scaglia contro Isaac a causa di Alvaro

Il sostituto di Zabaleta riceverà l’inaspettata proposta del sindaco Carmelo, che gli chiederà di diventare il medico principale del quartiere. Nel frattempo il new entry stringerà un forte legame con l’ex fidanzata di Isaac, che lo aiuterà a saldare un grosso debito con un usuraio. La diabolica Antolina non appena verrà a conoscenza che la nuova fiamma della sua rivale resterà nella cittadina spagnola, andrà su tutte le furie. La Ramon non esiterà a presentarsi al comune, e a fare presente al Leal che il Fernandez non svolge il suo lavoro nel migliore dei modi, per non essere stato in grado di salvare suo figlio. Nonostante ciò, il marito di Adela rimarrà fermo nella sua posizione, visto che assumerà Alvaro come aveva già deciso di fare.

Antolina arrabbiata con il marito, la scoperta del Guerrero

In seguito il Fernandez grazie al consiglio di Carmelo, deciderà di chiedere ad Isaac di ristrutturare il dispensario, pur avendo avuto dei diverbi con il falegname. Il Guerrero dopo un’iniziale titubanza, accetterà di lavorare per il nuovo medico, scatenando l’ira della moglie. Antolina si scaglierà subito contro il suo amato, dicendogli di non trovare giusto il fatto che debba stare a stretto contatto con l’uomo che l’ha fatta abortire.

La situazione peggiorerà, visto che l’ex ancella durante l’ennesima lite con il marito, oltre a dirgli di non averle mai portato rispetto, non riuscirà a nascondere la sua gelosia, precisandogli che il suo obiettivo è quello di tornare tra le braccia di Elsa. Antolina continuerà a dimostrare la sua contrarietà, al tal punto da parlare male di Alvaro a tutti i paesani. Mentre la Ramon terrà sotto controllo il marito Isaac, il diretto interessato dirà a Matias di non fidarsi di Alvaro.

Il carpentiere avrà la conferma che il dottore nasconde qualcosa, quando troverà dei gioielli tra gli effetti personali dello stesso.