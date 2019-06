Molti colpi di scena attendono i fan della soap Il Segreto nel corso degli episodi in onda su canale 5 dal 17 al 21 giugno prossimi. I telespettatori infatti, assisteranno a graditi ritorni, come quello di Emilia e Alfonso che verranno finalmente liberati grazie all'intercessione di Fernando il quale ucciderà i sequestratori. Un altro colpo di scena attende però il Mesia, che si troverà al cospetto di donna Francisca, armata di pistola e pronta a vendicarsi di lui.

Pubblicità

Pubblicità

Fernando si renderà quindi conto di essere stato ingannato per tutto il tempo, non solo da Maria, ma anche da Gonzalo che, complice della Montenegro, ha inscenato la morte della perfida matrona.

Il Segreto, anticipazioni al 21 giugno: Emilia e Alfonso vengono liberati

Molte le novità che attendono i telespettatori de Il Segreto negli episodi in onda la prossima settimana, dove vedremo che Fernando ucciderà i sequestratori di Emilia e Alfonso, ottenendo così la liberazione dei Castaneda. Maria, una volta messi in salvo i genitori, si accorgerà che la madre è incinta.

Il Segreto, trame al 21 giugno: la ricomparsa di donna Francisca

I coniugi nonostante la liberazione, dovranno comunque ripartire per la Francia, in quanto ancora ricercati per la morte del generale Perez De Ayala ma prima della partenza vorranno incontrare Matias, Marcela e la piccola Camelia. Un altro colpo di scena attende il povero Fernando, che, prima di lasciare il nascondiglio, si troverà di fronte Francisca Montenegro in carne e ossa.

Trame 17-21 giugno: Donna Francisca è viva e minaccia Fernando

Un esterrefatto Fernando non crederà ai suoi occhi quando, davanti a lui, comparirà donna Francisca viva e vegeta che, impugnando una pistola, minaccerà di fargli del male.

Pubblicità

Solo l'intervento di Raimundo scongiurerà il peggio, salvando così il Mesia dalla sete di vendetta della Montenegro. Sarà a questo punto che Fernando, capirà di essere stato ingannato da tutti, in primis da Maria e Gonzalo e non si capaciterà di come, il giovane Castro, si possa essere alleato con Francisca inscenando la sua morte. Intanto Maria informerà tutti che Esperanza e Beltran giungeranno presto a Puente Viejo. Le anticipazioni rivelano inoltre che, donna Francisca, farà irruzione nella piazza del paese rivelando a tutti i paesani di essere ancora in vita, tra lo stupore generale.

La perfida matrona tornata più agguerrita che mai, si recherà poi al Municipio, al fine di incontrare Carmelo e Severo, con i quali ha ancora un conto in sospeso.

Molti i colpi di scena che attendono i fan de Il Segreto nella settimana che va dal 17 al 21 giugno 2019. Ricordiamo che la puntata serale su rete 4 della tele novela iberica è per il momento sospesa e lascerà spazio all'altra soap Una Vita.