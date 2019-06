La tredicesima puntata di "Live-Non è la D'Urso" si preannuncia ricca di colpi di scena: a poche ore dalla diretta, sul web è stata diramata la lista degli ospiti che accoglierà stasera Barbara in studio. Per la parte dedicata al Grande Fratello ci saranno sia la vincitrice Martina Nasoni che Francesca De Andrè; quest'ultima si confronterà con l'ex fidanzato Giorgio "nascosto" in una delle 5 sfere. Grande attesa anche per il ritorno di Pamela Prati su Canale 5: come andrà a finire il nuovo faccia a faccia tra la showgirl e la titubante padrona di casa?

La Prati torna da Barbara D'Urso dopo lo scambio di frecciatine

Dopo aver ospitato tutti i protagonisti del "caso" che ha monopolizzato i media di tutta Italia (da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, al finto Simone Coppi), Barbara D'Urso si sta preparando per il confronto finale con il personaggio centrale di questa storia: Pamela Prati.

Le anticipazioni del web, infatti, fanno sapere che stasera a "Live" ci sarà un nuovo faccia a faccia tra la conduttrice e la showgirl: l'ultimo loro incontro in Tv risale a circa un mese fa, ed è finito con l'abbandono dello studio da parte della sarda a neppure 15 minuti dal suo ingresso.

'Live-Non è la D'Urso': stasera il ritorno di Pamela Prati e il confronto De Andrè-Giorgio.

Il ritorno sul piccolo schermo dell'ex promessa sposa di Mark Caltagirone, arriva proprio nel giorno in cui è uscita l'intervista che la stessa ha rilasciato a Chi: oltre a ribadire la sua più totale estraneità ai fatti e a definirsi vittima di un sistema architettato da terzi, sulle pagine della rivista di gossip la 60enne ha parlato anche di "Carmelita".

Al giornalista che le ha chiesto come risponde alle frecciatine che le ha lanciato la D'Urso nelle ultime puntate del suo show del mercoledì sera, la Prati ha detto: "Ma perché tutti i personaggi che invita che hanno vissuto una cosa come la mia sono vittime e io no?".

Pamela, dunque, si è lamentata di una presunta disparità di trattamento che la presentatrice avrebbe adottato tra lei e tutte quelle persone che hanno subito una truffa amorosa. Conoscendo la schiettezza della napoletana, c'è da aspettarsi che stasera replichi a questa frecciata della sua ospite guardandola dritta negli occhi.

La De Andrè rivede Giorgio dopo la fine del GF

Un'altra grande esclusiva che Barbara D'Urso regalerà stasera ai suoi telespettatori, è la prima intervista di Francesca De Andrè dopo la fine del Grande Fratello.

Come ha anticipato la stessa conduttrice ieri a Pomeriggio 5, la ragazza sarà ospite di "Live" con il neo fidanzato Gennaro Lillio e si confronterà con le famose 5 sfere del programma.

Quello che la napoletana non ha detto è che la contestata concorrente del reality si ritroverà faccia a faccia con l'ex compagno Giorgio Tambellini: il toscano, infatti, sarà uno dei protagonisti della serata e sarà nascosto in una delle sfere. Visto come si sono lasciati i due, c'è da aspettarsi uno scambio molto acceso davanti alle telecamere di Canale 5.