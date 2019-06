È andato in scena oggi l’esperimento di “Casa Philips” che ha visto protagonisti l’ex tronista Marco Fantini, la sua scelta Beatrice Valli e Bianca, la loro bambina. Un esperimento sociologico, ma anche una provocazione per permettere a chiunque di poter spiare la vita quotidiana della coppia, entrambi influencer affermati, che oggi hanno deciso di passare la giornata alla Bou-Tek di Milano, in via Gonzaga 7.

Evento a cui avevano annunciato di partecipare ieri, tramite i loro profili social. Curiosi dell'esperienza che avrebbero potuto vivere oggi insieme a Bianca, il frutto nato dal loro amore.

Come hanno passato la giornata Marco e Beatrice

Due influencer chiusi in una casa di vetro, la #casadiphilips, dove passare l’intera giornata: questo lo scopo della giornata di oggi. Giornata iniziata con Marco che si lavava i denti con il nuovo spazzolino della nota marca che permette, collegandosi ad un'apposita applicazione, di poter visualizzare come ognuno di noi si lava i denti, dove è più bravo e dove è più carente, insomma una revisione sulla propria igiene dentale.

Beatrice Valli Marco Fantini protagonisti di “Casa Philips” - un giorno in vetrina

Giornata proseguita con Beatrice che riprendeva la loro bambina, Bianca, detta “Bubi” che sgranocchiava qualcosa curiosando nella cucina della casa di vetro. All’ora di pranzo la famiglia è stata raggiunta dalla mamma di Beatrice, dalla sorella Eleonora e dal suo bambino Carlo Alberto. Dopo aver cucinato pollo e patate, con un altro nuovissimo elettrodomestico della Philips, rigorosamente mostrato sui profili Instagram dei due genitori e dopo averlo mangiato tutti insieme è arrivato poi il momento di fare la pasta, grazie ad un altro elettrodomestico della Philips, anch’esso mostrato sui due profili social.

In cosa consiste l’esperimento

Lo scopo di questa giornata e di questo esperimento è quello di mostrare, in un modo alternativo, cosa fa una coppia di influencer nella vita di tutti i giorni e, allo stesso tempo, spiegare come alcuni prodotti possano semplificare ogni istante della nostra vita quotidiana. Nella casa di vetro infatti sono tanti i prodotti presenti, tutti rigorosamente marca Philips. Casa Philips sarà aperta anche nella giornata di domani, 13 di giugno, dalle ore 9 alle ore 15.30.

Questa volta però non avremo la possibilità di vedere Marco e Beatrice nella loro routine quotidiana, ma sarà una giornata dedicata a workshop guidati per sperimentare in prima persona la tecnologia Philips. Sono state organizzate: una lezione di yoga, una lezione di “stile senza pieghe”, una lezione di cucina, un corso di selfie ed infine una lezione su come mantenere una barba perfetta.

L’esperimento sarà riuscito? Lo scopriremo nei prossimi giorni, intanto Beatrice e Marco sono ancora chiusi nella "loro" casa di vetro per qualche ora e chiunque volesse vederli e seguirli potrà affacciarsi in una delle sette vetrine che li circondano.