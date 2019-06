Nuovo appuntamento con la famosa telenovela iberica “Il Segreto” ambientata a Puente Viejo. Presto alle vicende che vedono protagonisti Antolina Ramos, Isaac Guerrero, ed Elsa Laguna, si inserirà un altro personaggio. Si tratta del dottor Alvaro Fernandez, che si avvicinerà sempre di più alla rivale in amore di Antolina, destando dei sospetti al carpentiere. L’amico fidato di Matias addirittura per poter smascherare la nuova fiamma della sua ex fidanzata, chiederà ad un investigatore privato di fare delle indagini sull’uomo.

Il falegname per nascondere ancora una volta la sua gelosia nei confronti della Laguna, comunicherà al figlio adottivo di Emilia e Alfonso di voler far venire alla luce la vera natura del sostituto di Zabaleta per non consentirgli di ingannare la sorella del defunto Jesus.

Alvaro ed Elsa sempre più complici, la scoperta di Isaac

Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese, Isaac dimostrerà di non aver ancora dimenticato Elsa, quando sua moglie gli farà sapere che si è gettata tra le braccia del nuovo medico.

Il Segreto, spoiler: Isaac assume un investigatore per proteggere Elsa

Il carpentiere inizierà a tenere sotto controllo la presunta nuova fiamma della sua ex fidanzata dopo aver provato gelosia, venendo a scoprire che è stato appena coinvolto in una brutta rissa. I pettegolezzi sul conto del Fernandez si diffonderanno in tutto il paese, fino a quando la Laguna prenderà le difese dello stesso, comunicando a Dolores che l’uomo è stato ricattato da un usuario per dover saldare un debito contratto dopo aver curato dei bambini in Portogallo.

La situazione si complicherà quando il sostituto di Zabaleta deciderà di assumere al suo servizio il marito di Antolina, per fargli ristrutturare il dispensario. Il falegname accetterà la proposta di lavoro anche contro la volontà della consorte, e grazie a questa opportunità non farà fatica ad accorgersi che c’è davvero una forte sintonia tra Alvaro ed Elsa. Isaac non avendo fiducia del dottore, rovisterà tra i suoi effetti personali e scoprirà che tiene nella sua valigetta dei gioielli dalla provenienza oscura.

Le indagini del Guerrero, Antolina disperata

A quel punto Isaac nonostante sua moglie avrà il timore che stia facendo delle ricerche sul conto del Fernandez soltanto perché ama ancora Elsa, continuerà a volerci vedere chiaro sull’intricata faccenda. Il carpentiere anche quando il suo amico Matias lo inviterà a dare una svolta alla sua vita in modo definitivo, assumerà il detective privato Agapito. L’obiettivo del Guerrero sarà quello di riuscire a scoprire se l’uomo che ha fatto breccia nel cuore della sua ex fidanzata, fa parte di un brutto giro come sospetta.

Intanto Antolina si dispererà perché non saprà cosa fare per togliere Elsa dalla mente di suo marito. Isaac giustificherà il suo atteggiamento a Matias, dicendogli di stare agendo in tale maniera soltanto per proteggere la Laguna. Intanto quest’ultima si fiderà ciecamente di Alvaro, soprattutto le darà un bacio appassionato quando le dirà di aver firmato un falso certificato di morte di Fè, per evitare di esporre la donna alle grinfie dell’aggressore Faustino, giunto in paese per ucciderla.