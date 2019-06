Non mancheranno di certo sorprese per i telespettatori italiani dello sceneggiato “Il Segreto” nelle prossime puntate. Gli spoiler riguardanti ciò che accadrà la prossima settimana dicono che Fernando Mesia, già furioso per aver scoperto che Maria Castaneda gli ha fatto credere di aver avuto una crisi coniugale con Gonzalo a Cuba, non riuscirà più a fidarsi di lei per un altro motivo. Il figlio del defunto Olmo crederà che la sua ex moglie fosse già a conoscenza del falso decesso di Francisca Montenegro, non appena la dark lady uscirà allo scoperto.

Purtroppo la nipote di Raimundo Ulloa farà i conti con una terribile notizia, visto che temerà il peggio quando apprenderà che Esperanza e Beltran sono rimasti coinvolti in un incidente stradale, durante il viaggio per arrivare a Puente Viejo.

Fernando non si fida più di Maria, Emilia e Alfonso ritornano a Parigi

Negli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset dal 17 al 21 giugno 2019, Fernando metterà fine all’esistenza dei sequestratori di Emilia e Alfonso.

Il Segreto, trame al 21 giugno: Fernando deluso da Maria, Esperanza e Beltran in pericolo

Maria non appena riabbraccerà i suoi genitori grazie al Mesia, si accorgerà subito che sua madre è in dolce attesa. Purtroppo proprio quando i due ex locandieri saranno sul punto di fuggire dal luogo in cui erano tenuti in ostaggio, si presenterà Francisca Montenegro in carne ed ossa. Quest’ultima minaccerà il figlio del defunto Olmo di ucciderlo, puntandogli contro un'arma da fuoco. Fernando andrà su tutte le furie quando si ritroverà faccia a faccia con la sua acerrima nemica, perché si renderà conto di essere stato ingannato da Gonzalo, Raimundo e Mauricio.

Nonostante ciò, la dark lady rinuncerà ad uccidere il Mesia grazie all’intervento del marito che la farà ragionare. Fernando dopo essere rientrato alla villa, continuerà a chiedersi come mai il Castro è stato complice della messinscena della matrona: dopo aver fatto questa riflessione, il Mesia si sentirà tradito da Maria. Nel frattempo Isaac si scaglierà contro Elsa. Emilia e Alfonso dopo essersi ricongiunti con la figlia Maria, saranno costretti a fare ritorno a Parigi per non finire in prigione con l’accusa di aver ucciso il generale Perez De Ayala.

Prima di partire, gli ex locandieri vorranno salutare anche Marcela, Matias e la nipote Camelia: in tale circostanza, il fratello adottivo di Maria avrà intenzione di fuggire con i suoi genitori, ma poi cambierà idea grazie alla moglie.

Il Mesia deciso a lasciare il paese, la Castaneda riceve una terribile notizia

Nel frattempo Francisca verrà messa al corrente dalla sua figlioccia dell’imminente arrivo a Puente Viejo di Esperanza e Beltran. La Montenegro dopo aver svelato a tutti gli abitanti, precisamente nella piazza principale del paese di essere ancora viva, si presenterà al comune e ricorderà a Carmelo e Severo che la loro guerra non è ancora finita.

Fernando, sempre più deluso dalla Castaneda per tutte le bugie che gli ha detto, annuncerà la sua partenza e inviterà Prudencio a seguirlo. Nel contempo Julieta confesserà alla nonna Consuelo di avere il timore di essere pedinata da qualcuno. Isaac accetterà di incontrare la Laguna, per farle sapere che porterà rispetto a sua moglie Antolina. La Uriarte rassicurerà la nonna, dicendole che molto probabilmente è agitata perché tra pochi giorni verrà celebrato il suo matrimonio con Saul.

Irene inizierà a lavorare per un quotidiano spagnolo molto conosciuto grazie ad Anacleto. Julieta, dopo aver parlato con la nonna, tornerà a stare in ansia, perché troverà lo scialle che le avevano regalato i residenti di Las Lagunas tutto rovinato. Francisca farà preoccupare Raimundo per aver avuto numerosi incubi nel corso della notte, mentre Antolina fingerà di essere stata aggredita da Elsa. Quest’ultima verrà difesa ancora una volta da Consuelo. Infine Julieta e Saul crederanno che Prudencio stia tentando di far saltare la loro cerimonia nuziale, invece Maria apprenderà tramite una chiamata telefonica che l’auto su cui viaggiavano sua figlia e suo nipote è coinvolta in un incidente.