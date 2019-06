La nuova serie televisiva turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, approdata sulla rete ammiraglia Mediaset in prima visione assoluta il 10 giugno 2019, ha già conquistato il pubblico. Purtroppo come accade nelle altre soap, soprattutto in quelle spagnole scritte da Aurora Guerra, non mancano mai tragedie. Anche questo sceneggiato, che narra la tormentata storia d’amore tra Ferit Aslan (Can Yaman) e Nazli Piran (Ozge Gurel), sarà caratterizzato da eventi spiacevoli.

Pubblicità

Pubblicità

Negli episodi iniziali i due protagonisti affronteranno un momento difficile che stravolgerà la loro vita e quella di altri personaggi. Soprattutto sarà il piccolo Bulut, il nipote del datore di lavoro della sorella di Asuman a soffrire maggiormente. Il bambino, dopo essere rimasto orfano di entrambi genitori a causa di un incidente stradale in cui sarà coinvolto, non riuscirà più a camminare.

Bulut si affeziona alla nuova cuoca di Ferit, Nazli si lamenta del suo datore di lavoro

Nelle puntate in onda questa settimana (dal 10 al 14 giugno) ci sarà un tragico avvenimento.

Bitter Sweet - Ingredienti d’amore: Bulut paralizzato dopo aver perso i suoi genitori

Prima di scoprire cosa accadrà di così terribile è bene ricapitolare gli spoiler. La protagonista Nazli è una cuoca alla ricerca di un lavoro stabile per risolvere i suoi problemi economici, ma soprattutto per riuscire ad aprire un ristorante giapponese. L’aspirante chef viene assunta prima come cuoca personale e poi come collaboratrice domestica alla villa di Ferit, un benestante uomo di affari molto ordinato. Durante il suo servizio la sorella di Asuman incontra Bulut, un simpatico bambino.

Pubblicità

Quest’ultimo, avendo instaurato sin dal primo momento un rapporto speciale con Nazli, la farà avvicinare a suo zio Ferit. Intanto Asuman e Fatos inviteranno più di una volta Nazli a gettarsi tra le braccia del suo datore di lavoro per dare una svolta alla sua vita. Successivamente la studentessa prenderà parte ad un importante evento a Instabul senza sapere che è stato invitato anche Ferit. Quest’ultimo noterà subito la presenza della sua dipendente.

Deniz confesserà all’Aslan di essersi preso una cotta per una ragazza mentre Nazli si lamenterà con la sorella e la sua amica riferendo che è una tortura lavorare per il suo capo.

La morte di Demir e Zeynep, Bulut non riesce più a camminare

A quel punto, l’ambiziosa cuoca deciderà di rilassarsi accettando di uscire con Deniz non sapendo che si tratta del migliore amico di Ferit. In seguito i genitori di Bulut inviteranno Nazli e Ferit a cenare con loro.

Pubblicità

La famiglia di Ferit raggiungerà un grosso traguardo perché la loro holding avrà la meglio dopo essersi scontrata con quella di Hakan. Nel corso di un evento musicale, nel corso del quale si esibirà Alya, parteciperanno anche Nazli, Asuman, e Fatos su richiesta di Deniz. Quest’ultima, nell'occasione, vedrà Engin, l’uomo di cui è innamorata mentre Ferit farà sentire a disagio la sua dipendente per l’ennesima volta. La serata si concluderà nel peggiore dei modi: Ferit dopo aver discusso con Nazli, verrà a conoscenza che Demir e Zeynep, i genitori di Bulut, hanno perso la vita durante un incidente stradale provocato a sua insaputa dagli uomini di Hakan.

Pubblicità

Per fortuna il bambino si salverà, ma rimarrà paralizzato. Questa sciagura rafforzerà il legame tra Nazli e il nipote di Ferit. Per sapere se Bulut tornerà di nuovo a muovere le gambe grazie a qualche cura non resta che attendere nuove anticipazioni.