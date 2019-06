Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 alle 20:45 circa da lunedì 24 a venerdì 28 giugno riportano che Vittorio sarà confuso sui propri sentimenti, mentre Leonardo avrà modo di interagire con la bella Serena. Diego, invece, si deciderà a confrontarsi apertamente con Eugenio.

Upas, anticipazioni da lunedì 24 a venerdì 28 giugno

Dalle anticipazioni di Un Posto al Sole si apprende che Vittorio cederà alle tentazioni di Anita.

Pubblicità

Pubblicità

Quest'ultima, infatti, dopo un nuovo confronto con lui lo metterà in crisi e alla fine lo bacerà. Intanto Leonardo si recherà a Palazzo Palladini, mentre Filippo scoprirà di dover partire urgentemente per Londra insieme a Roberto. Il sosia di Tommaso coglierà quindi l'occasione per invitare Serena e la piccola Irene a fare un giro in barca insieme a lui. La Cirillo accetterà, ma purtroppo la gita si rivelerà un vero e proprio disastro.

Il figlio di Raffaele, invece, sarà sempre più convinto che Beatrice abbia una relazione con Eugenio, per cui inizierà a seguire il marito di Viola.

Anticipazioni Un Posto al Sole 24-28 giugno.

Vittorio, dopo il bacio con Anita, andrà in totale confusione: da una parte sarà attratto dalle continue provocazioni della rossa, e dall'altra sarà stressato dalla presenza sempre più asfissiante di Alex.

Leonardo mostrerà a Serena un suo lato oscuro che farà cadere l'ottima impressione che aveva destato nella donna fino a quel momento. Intanto finalmente arriveranno a Napoli i genitori di Nadia.

La gelosia spinge Diego a fare una pazzia

Gli spoiler di Upas relativi agli episodi in onda verso la fine di giugno svelano che Diego sarà sempre più geloso di Beatrice, dunque sarà combattuto tra il rinunciare per sempre a lei o il fare una pazzia per amore.

Pubblicità

Nel frattempo un uomo misterioso si introdurrà in casa di Marina e le ruberà una fotografia.

Michele accompagnerà i genitori di Nadia a fare un giro per la città partenopea. Intanto Raffaele, grazie ad Otello, elaborerà un piano davvero ingegnoso per aiutare l'amico Renato ad ottenere rispetto dai genitori dell'amata.

Eugenio Nicotera rischierà di essere investito da un'automobile e ne resterà molto turbato, non sapendo se sia il caso di denunciare o meno l'accaduto.

Diego finalmente troverà il coraggio per affrontare il marito di Viola, mentre Marina si accorgerà che dal suo appartamento manca una cornice con una foto. La donna incolperà del furto la domestica, mentre Arturo continuerà ad aggirarsi per la villa indisturbato. Infine, per conquistare una volta per tutte la stima dei suoceri, Renato metterà in piedi, grazie alla collaborazione di Otello e Raffaele, una messinscena a palazzo Palladini.