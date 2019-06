Le trame dello sceneggiato iberico Una Vita continuano a sorprendere. Negli episodi che i telespettatori avranno modo di vedere su Canale 5 la settimana prossima, Diego Alday, stanco di vedere la sua amata Blanca Dicenta soffrire per la presunta morte della loro bambina, la inviterà a partire con lui. Dopo aver appreso che il padre si trova in una clinica Svizzera, il figliastro maggiore di Ursula approfitterà della situazione per chiedere alla cognata di accompagnarlo.

Samuel non riuscirà a stare tranquillo quando verrà a sapere che suo fratello ha intenzione di ritrovare il loro genitore. Il genero della Dicenta temerà che Diego venga a conoscenza della verità sul decesso del loro genitore ovvero che è morto per mano sua. A questo punto il marito di Blanca, non sapendo cosa fare, si servirà per l’ennesima volta dell’aiuto della matrigna che escogiterà un nuovo piano per impedire ai due amanti di riuscire nel loro intento.

Pena non viene arrestato grazie a Flora, Arturo geloso di Silvia

Si preannunciano ricche di colpi di scena le puntate che andranno in onda in Italia da lunedì 24 a sabato 29 giugno. Durante i lavori per l’apertura dell’associazione, che ha deciso di fondare per aiutare i militari finiti in prigione, Arturo si sentirà molto stanco. Intanto Silvia comunicherà ad Esteban che dovrà rinunciare al suo lavoro da spia per stare al fianco del Valverde senza sapere di essere ascoltata dallo stesso.

Successivamente Blanca tornerà a vivere con Ursula e Samuel con l’obiettivo di scoprire se sua madre è davvero coinvolta nella scomparsa di suo figlio Moises. Nel contempo Liberto impedirà a Rosina di licenziare Jacinto. Jaquito sorprenderà Pena intento a commettere un furto al chiosco di Fabiana. Flora, per non far finire in prigione il vero Inigo, lo assumerà come cameriere nella sua cioccolateria. La proprietaria de La Deliciosa crederà che la reclusione in carcere potrebbe far tornare la memoria al Cervera.

Nel frattempo Blanca sentirà il rumore del richiamo degli angeli del suo bambino durante la notte. Pena commetterà dei guai durante la sua prima giornata lavorativa mentre Rosina si arrabbierà per l’ennesima volta con Jacinto per non essersi preso cura del giardino. Intanto Carmen scoprirà che la Dicenta Junior condivide lo stesso tetto con il marito e la madre per poter ritrovare la creatura che ha messo al mondo. Arturo, stanco di vedere Esteban e Silvia sempre più vicini, vorrà far installare un telefono nel suo appartamento per tenere sotto controllo la sua amata.

Quest’ultima andrà su tutte le furie quando apprenderà la decisione del padre di Elvira. Diego chiederà a Samuel di badare a Blanca fino a quando lei non si deciderà a perdonarlo.

Il timore di Samuel, Blanca accetta la proposta di Diego

In seguito Blanca perderà completamente il senno della ragione perché, mentre farà una passeggiata con Leonor, sarà convinta di aver visto un bambino indossare gli stessi abiti di Moises: Ursula approfitterà dell’imbarazzante situazione per manipolare la figlia.

Arturo avrà l’ennesima lite con Silvia dopo averle fatto sapere di aver ascoltato le parole che ha detto ad Esteban riguardo alla loro storia d’amore. Celia proporrà alla Reyes di trasferirsi da lei mentre Blanca si affiderà alla religione. Alla fine la Dicenta Junior dirà a Diego di essersi convinta di aver dato alla luce una bambina morta. Inigo e Fora temeranno che Pena possa ricordarsi di essere il vero Cervera leggendo un libro scritto da Leonor riguardante la vita di suo padre. Diego proporrà alla cognata di andare in Svizzera con lui per poter far visita a suo padre. Samuel non appena verrà a conoscenza dell’intenzione del fratello metterà subito al corrente Ursula in quanto temerà che Diego possa scoprire che il loro genitore in realtà non è più in vita. Dopo essersi riconciliati, Silvia e Arturo decideranno di organizzare il loro matrimonio. Infine giungerà ad Acacias 38 una devota alla Madonna chiamata Cristina Novoa, mentre Blanca, dopo aver ricevuto una fotografia del santo patrono dei bambini dalla madre, dirà a Diego di essere disposta a fuggire con lui al più presto possibile.