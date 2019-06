Le vicende Il Segreto continuano ad emozionare i telespettatori italiani. Negli episodi in onda la prossima settimana su Canale 5, Eustaquio e Lamberto creeranno non pochi problemi a Severo e Saul, mentre il dottor Zabaleta scoprirà la verità sulla gravidanza di Antolina.

Il Segreto: Eustaquio contro Severo

Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dagli episodi in onda da lunedì 3 a sabato 8 giugno svelano che Antolina accuserà Elsa di essere una pazza, tanto da essere stata internata in sanatorio.

Pubblicità

Pubblicità

Il falegname, a questo punto, deciderà di indagare per scoprire se la moglie dice la verità. Intanto, tutta Puente Viejo continuerà a guardare male l'ex ancella dopo il furto alla locanda. Severo (Chico Garcia), invece, confermerà dinnanzi ad Eustaquio di non aver intenzione di cedergli le terre de Las Lagunas. Una scelta che manderà il Molero su di giri. Allo stesso tempo, il Guerrero apprenderà che la Ramos non gli ha mentito, in quanto l'ex fidanzata era stata rinchiusa in manicomio al decesso della mamma.

Il Segreto, spoiler prossima settimana: il dottor Zabaleta smaschera Antolina

Alla Villa, Fernando dirà a Maria (Loreto Mauleon) di non conoscere il nascondiglio dei suoi genitori in quanto i malfattori non rispettano più i suoi ordini.

Carmelo regala una pistola a Saul

Elsa si troverà in difficoltà in quanto Isaac la rimprovererà di non avergli raccontato dei suoi ricoveri in clinica. Carmelo, nel frattempo, regalerà a Saul una rivoltella per proteggersi dalle ritorsioni del proprietario della miniera. A tal proposito Lamberto, il figlio di Eustaquio, andrà alla locanda in compagnia di alcuni operai dove inizierà a fare lo spavaldo con la fidanza di Saul.

Pubblicità

Intanto la figlia di Amancio si convincerà che l'ex ancella non sia davvero incinta, tanto da mandare su tutte le furie il Guerrero. Dall'altro canto, il dottor Zabaleta noterà qualcosa che non torna nella gestazione della Ramos. Alla locanda, Saul punterà un'arma da fuoco contro Lamberto per proteggere l'amata. Di conseguenza, il figlio di Eustaquio sporgerà denuncia nei confronti del fratello di Prudencio. Infine il sergente consiglierà al giovane di costituirsi se non vuole finire in altri guai.

Il dottor Zabaleta scopra la verità sulla gravidanza di Antolina

Gli spoiler de Il Segreto in onda prossima settimana, segnalano che il dottor Zabaleta sarà certo che Antolina (Maria Lima) non aspetti un bambino da sei mesi perché le sue nausee mattutine sono tipiche dei primi mesi di attesa. La Ramos, a questo punto, cercherà di depistare i sospetti del dottore, che invece esprimerà il desiderio di parlare anche con il futuro papà. In seguito, la donna confermerà a Zabaleta, che suo marito non potrà essere presente alla visita, in quanto fuori Puente Viejo per motivi di lavoro.

Pubblicità

Saul, invece, verrà liberato dove ad aspettarlo troverà suo fratello Prudencio. Proprio quest'ultima gli darà un fascicolo comprovante la separazione da Julieta (Claudia Galan).

La Ramos cade nel burrone

Antolina deciderà di distruggere la Laguna (Alejandra Meco) per sempre, approfittando della festività di Santa Lucia. La Ramos, infatti, darà appuntamento all'ex padrona presso un profondo burrone, dove metterà in scena una tragedia davanti a tutti quanti.

Pubblicità

Nel dettaglio, la giovane farà credere di essere stata spinta nel baratro da Elsa nel tentativo di ucciderla o per farla abortire. Ma il piano della moglie del falegname fallirà miseramente, tanto che Isaac si recherà alla locanda di Matias (Ivan Montes) dove incolperà l'ex fidanzata di aver tentato di uccidere suo figlio. Il Mesia (Carlos Serrano), invece, non troverà un modo per riportare Emilia e suo marito tra le braccia di Maria (Loreto Mauleon), se i rapitori non telefonassero alla Casona. Infine, Saul e Julieta, ormai liberi, organizzeranno le loro nozze, mentre Gracia decidere di restare qualche altro tempo in Svizzera per ristabilirsi dopo aver dato alla luce una bambina.