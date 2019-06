I debiti contratti al gioco del bingo e delle slot machine e un disperato bisogno di denaro, sarebbero la causa scatenante della 'grande truffa del Gossip', come l'ha definita Roberto D'Agostino, fondatore di Dagospia. Per il sito, il matrimonio fantasma con l'inesistente Mark Caltagirone sarebbe stato lucidamente tramato da Pamela Prati con la complicità delle sue ex agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, per saldare cospicui debitii.

Alle 'bombe' lanciate da Dagospia, si aggiunge ora un retroscena che aggrava la posizione dell'ex soubrette già definita 'indifendibile': Riccardo Signoretti, direttore del settimanale di gossip Nuovo, è entrato in possesso di documenti che dimostrerebbero che i debiti dell'ex prima donna del Bagaglino supererebbero i 300 mila euro.

'Rumors' in tal senso sono state già smentite da Irene Della Rocca, nuovo avvocato di Pamela Prati dopo che Carlo Taormina ha rimesso il mandato non volendo più essere "pedina di una truffa". Infine, nel corso dell'ultima puntata di Live-Non è la D’Urso, è stata mostrata un'intervista in cui alcune persone a volto coperto sostengono di frequentare la stessa sala slot della soubrette sarda.

Debiti di gioco, pignoramento per 372 mila euro

La Prati sarebbe affetta da ludopatia, dipendenza da gioco: a dirlo, qualche giorno fa, è stato Roberto D'Agostino intervistato in esclusiva da Mattino Cinque.

A seguire, ci sono state conferme nell'ultima puntata di Live-Non è la D’Urso. "L'abbimo vista più volte seduta a una videolottery che giocava. Dovrebbe fare come Marco Baldini che si è curato senza inventare fandonie": un'email giunta alla redazione del programma di Barbara D'Urso spiegherebbe i motivi per i quali Pamela Prati con le sue ex agenti avrebbe creato a tavolino il personaggio di Mark Caltagirone e annunciato le nozze fasulle. Il 'movente' di questo grande inganno, sarebbe stato il bisogno di visibilità per poter ripianare i troppi debiti accumulati tramite copertine ed ospitate televisive.

L'inviata del programma Live-Non è la D’Urso, si è recata presso una sala bingo dove persone a volto coperto hanno riferito che l'attrice sarda, quasi tutti giorni, dalle 18 fino anche a notte inoltrata, a seconda se vinceva o perdeva, frequentava il locale per giocare non al bingo ma alle slot machine. Già Settimio Colangelo, l'ex agente di Pamela Prati, aveva rivelato la passione della donna per il bingo. Durante il confronto in studio dalla D'Urso tra Eliana Michelazzo e le '5 sfere', Riccardo Signoretti ha mostrato documenti relativi a un pignoramento di 372 mila euro in data 9 luglio 2018.

"Magari nel frattempo l'ha saldato, ma sicuramente è una persona che bisogno di soldi ne ha", il commento di Signoretti.

La diretta interessata a Verissimo e in altre trasmissioni, ha sempre negato di avere debiti. E il suo avvocato ha detto a mezzo stampa che la cliente non avrebbe alcun debito di gioco e le slot sarebbero solo un passatempo. Ma già lo scorso aprile Luigi Oliva, che con lei ha avuto una relazione di otto mesi nel 2018, aveva rivelato che Pamela Prati era piena di debiti al punto che stava per essere pignorata la sua casa a piazza Euclide a Roma, zona Paroli, e che per questo durante la loro storia, lui era stato trattato da lei come un bancomat per risolvere problemi con le banche e con il fisco. "Appena finita la relazione ha rinnegato tutto e ho dovuto adire le vie legali con procedimenti che sono tuttora in corso", ha detto Oliva.

Spunta una doppia identità

Il Fatto quotidiano in un articolo a firma di Selvaggia Lucarelli, ha raccontato qualche giorno fa che proprio per far fronte ai problemi con il fisco e con l'Agenzia delle entrate, la Prati si è dotata di una doppia identità: al documento con il nome e cognome registarti all'anagrafe, Paola Pireddu, se ne è aggiunto un altro in cui il nome d'arte è stato assunto come nome ufficiale. Ma continuerebbe ad usarli tutti e due, anche se lei ha smentito di farlo, sostenendo di aver deciso, come Gabriel Garko, di adottare il suo nome d'arte in via definitiva.

Alla stessa Lucarelli, la Prati avrebbe fatto una parziale, implicita, ammissione di una sua situazione debitoria dicendo "Chi è che non ha debiti oggi? E’ una cosa mia personale, non la volevo dire alla Toffanin’.

Pamela Perricciolo, nell’unica intervista rilasciata fino ad ora proprio a Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano, ha rivelato che sia Pamela Prati che che Eliana Michelazzo hanno problemi economici e tutta questo messinscena sarebbe stata orchestrata per azzerarli. Secondo un aneddoto riportato da Lucarelli, anche l'avvocato Della Rocca che ha presentato la cliente come vittima di un plagio e ha annunciato di voler procedere con un esposto in Procura con l'ipotesi di circonvenzione di incapace, non sarebbe stata pagata.