La soap opera di origini spagnole “Il Segreto” purtroppo continua ad essere caratterizzata da tragici avvenimenti. Nelle puntate che andranno in onda su “Antena 3” questa settimana, gli abitanti di Puente Viejo assisteranno all'ennesima uscita di scena. A perdere la vita in un modo drammatico, sarà la maestra Adela per mano di Francisca Montenegro. Grazie alle foto presenti sul sito ''culture en serie'', in cui sono riportate le anticipazioni ufficiali dei capitoli iberici, non è difficile intuire il coinvolgimento di Fernando Mesia nel decesso della moglie di Carmelo Leal.

Il figlio del defunto Olmo potrebbe aver manomesso l’automobile che ha causato la morte della madre di Ulpiano, per vendicare l’omicidio della sua amata Maria Elena, passata a miglior vita il giorno del loro matrimonio.

Francisca prepara un terribile piano, Mauricio non esegue la richiesta della sua padrona

Nelle puntate che i fan spagnoli avranno la possibilità di vedere da lunedì 3 a venerdì 7 giugno 2019, ci sarà un terribile lutto. Tutto avrà inizio quando Francisca disperata per ciò che è accaduto alla sua figlioccia Maria Castaneda costretta a rimanere a letto per le ferite riportate durante l’attentato che ha rovinato le nozze di Fernando, perderà le staffe.

Il Segreto, spoiler spagnoli: Fernando potrebbe essere coinvolto con il decesso di Adela

La darklady convinta che il responsabile dell'invalidità della figlia di Emilia e Alfonso sia Severo, preparerà un atroce piano per fargliela pagare. Nel frattempo la madre di Esperanza sempre più amareggiata per aver appreso dal dottor Zabaleta di essere rimasta paralizzata, verrà rassicurata dal Mesia, che le dirà che potrebbe tornare a condurre una vita normale grazie ad uno specialista. Successivamente la Montenegro dopo aver accettato la proposta di Adela e Irene di acquistare una sedia a rotelle per la sua figlioccia, ordinerà al suo capomastro di manomettere l’auto su cui viaggeranno la giornalista e l’insegnante.

A gran sorpresa, Mauricio si rifiuterà di eseguire l’ordine della sua padrona, per non mettere in pericolo la vita del piccolo Carmelito. A quel punto la matrona deciderà di organizzare una festa per bambini alla sua villa, per non far correre nessun rischio al figlio di Severo.

Adela muore, Fernando potrebbe aver manomesso l’auto su cui viaggiava la moglie di Carmelo

Nonostante Francisca troverà un escamotage per far cambiare idea al Godoy, il diretto interessato ancora una volta si tirerà indietro.

La terribile richiesta della Montenegro verrà portata al termine lo stesso, visto che il Santacruz e Carmelo verranno a conoscenza tramite il sergente Meliton che le loro mogli hanno avuto un incidente stradale. Il sindaco rimarrà vedovo per la seconda volta, dato che ritroverà il corpo senza vita della moglie, invece Irene riporterà alcune ferite. Alla veglia funebre dell'insegnante prenderanno parte anche Fernando, Mauricio, e Raimundo: in tale circostanza Severo riterrà che la Montenegro abbia causato la morte di Adela, per vendicare l’invalidità di Maria.

L’Ulloa prenderà le difese della consorte, ma in realtà ci sono degli indizi che portano a pensare che ad aiutare Francisca possa essere stato Fernando. Quest'ultimo ancora profondamente addolorato per la perdita della moglie Maria Elena, e sofferente nel vedere la Castaneda immobilizzata, potrebbe aver fatto delle modifiche alla vettura in cui sono salite Irene e Adela, visto che a confermarlo sono le immagini che lo ritraggono.