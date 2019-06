La storia di Pamela Prati continua a monopolizzare l'attenzione dei salotti televisivi. Sebbene la vicenda sembrasse giunta alla conclusione dopo che la Prati aveva dichiarato che il suo presunto sposo Mark Caltagirone fosse inesistente, ora la situazione potrebbe cambiare radicalmente. Da Massimo Giletti è stato inquadrato di spalle un uomo che sostiene di essere il vero Caltagirone e che potrebbe essere anche ospite di Barbara D'Urso.

Massimo Giletti a Non è l'Arena: 'Caltagirone ospite della D'Urso'

Importanti colpi di scena in arrivo nel 'Pratigate'.

A sorpresa, Giletti a Non è l'Arena, andata in onda ieri sera, domenica 2 giugno, ha mostrato un uomo di spalle, presentandolo come Mark Caltagirone. Quello mostrato dalle telecamere sosterrebbe di essere lo sposo fantasma della Prati e secondo quanto dichiarato dal conduttore del programma, sarà presente anche a Live - Non è la D'Urso.

Massimo Giletti ha infatti parlato durante la trasmissione di una "sinergia tra Canale 5 e La7", facendo riferimento al fatto che questo importante ospite sarà 'condiviso' nei due programmi.

Ospite di Barbara D'Urso il presunto Caltagirone?

Per il momento l'uomo misterioso si è mostrato solo di spalle, ma potrebbe rilasciare un'intervista dalla D'Urso, come aveva d'altronde promesso durante la telefonata.

C'è chi ipotizza che si tratti di uno scherzo, ma ovviamente anche la possibilità che un uomo abbia realmente dichiarato di essere Mark Caltagirone.

Ipotesi sull'uomo ospite di Non è l'Arena

Nel frattempo, sui social e non solo, si moltiplicano le ipotesi riguardanti la possibile identità dell'uomo mostrato di spalle a Non è l'Arena che dice di essere Mark Caltagirone.

E' possibile che non si tratti effettivamente di una persona che sosterrà d'essere Mark, ma semplicemente di uno degli attori che l'hanno impersonati in questi mesi. Potrebbe infatti trattarsi della persona che ha parlato per telefono con Barbara D'Urso in prima serata, o dell'uomo con il cappellino rosso fotografato insieme a Pamela Prati.

Ad ogni modo, l'ipotesi dello scherzo appare abbastanza remota, dal momento che anche sul profilo Twitter ufficiale di Non è l'Arena si parla di questa ospitata di Mark.

"Ecco l'uomo che sostiene di essere Mark Caltagirone", si legge nel tweet, che ha scatenato alcuni commenti contro la diffusione di questo Gossip riguardante Pamela Prati ma anche il desiderio di voler vedere la carta d'identità ed archiviare, magari con un colpo di scena, questa particolare vicenda.

Staremo a vedere, quando usciranno le anticipazioni ufficiali di Live - Non è la D'Urso, se effettivamente sarà ospite il presunto sposo fantasma di Pamela Prati o se la D'Urso smentirà la notizia.