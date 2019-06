Giornata di grandi sorprese per i fan di due ragazze molto amate: Giulia De Lellis, ad esempio, ha usato i social network per annunciare il suo debutto nel mondo della fiction dopo il rinvio dell'uscita del suo primo libro. Emma Marrone, invece, ha confermato tra le lacrime di essere stata scelta da Gabriele Muccino per il suo prossimo film.

La De Lellis si mette alla prova con la recitazione

Giulia De Lellis è inarrestabile: oltre a collezionare un successo dopo l'altro nel mondo della moda e del make-up, ultimamente l'influencer si sta cimentando con qualcosa di apparentemente molto lontano da lei.

Pubblicità

Pubblicità

La nuova sfida professionale che la romana ha accettato, è quella che la vede debuttare nel ruolo di attrice: tramite il suo profilo Instagram, infatti, la 23enne ha informato i fan di essere sul set di una fiction web della quale è protagonista.

"Finalmente posso dirvi, con estrema felicità, che da questa mattina inizieremo a girare una fiction web insieme a tutto il team Witty", ha detto la giovane con gli occhi visibilmente molto emozionati.

"Sono un po' ansiosa perché, come sapete, non ho mai recitato.

Gossip: Giulia De Lellis attrice in una fiction web, Emma Marrone debutta al cinema.

Però, non mi tiro indietro proprio ora, anzi so che sarà bellissimo e che ce la farò".

La popolare fashion blogger, dunque, si è detta ottimista per la buona riuscita di questa nuovo progetto che la vede mettersi alla prova con la recitazione per la prima volta: dopo essere stata corteggiatrice di Uomini e Donne, concorrente del Grande Fratello VIP ma soprattutto una delle esperte di tendenze più richieste ed affermate, oggi Giulia ha deciso di sfidare sé stessa testando le sue doti da attrice.

Pubblicità

Emma commossa sul web: 'Grazie per l'affetto'

Un altro personaggio molto amato che oggi ha annunciato il suo debutto nel mondo della recitazione, è Emma Marrone: la cantante, infatti, è stata scelta da Gabriele Muccino per il suo nuovo film "I migliori anni".

Con un messaggio che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, la 35enne ha confermato che a breve andrà sul set romano della pellicola che uscirà nelle sale il 13 febbraio 2020.

"Ebbene sì, sto per vivere una nuova avventura.

Sono molto agitata, ma anche eccitata", ha fatto sapere la vincitrice di Amici.

"Quando Muccino me l'ha proposto, pensavo fosse pazzo e forse un po' lo è, ma io ci voglio provare, voglio vivere tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita".

In alcuni video che ha caricato nelle sue Stories, invece, la "Brown" non è riuscita a trattenere le lacrime mentre ringraziava le tantissime persone che le hanno mandato messaggi d'affetto e gli 'in bocca al lupo' per questa esperienza: "Grazie, perché l'amore non è mai scontato.

Pubblicità

Sono fuori di testa per la paura e piango da sola, ma grazie per il vostro incoraggiamento".

Emma, infine, ha ribadito che non si prenderà nessuna pausa dalla musica: nonostante per le prossime 9 settimane sarà impegnata con il film che sancisce il suo debutto come attrice, la Marrone ha fatto sapere che si farà in quattro per portare avanti tutti i progetti che ha per i prossimi mesi, soprattutto quelli legati alla musica perché "è tutta la mia vita".