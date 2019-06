Nei prossimi episodi, nuovi colpi di scena sorprenderanno i fan dello sceneggiato “Il Segreto” ambientato a Puente Viejo. Dalle trame della prossima settimana, si evince che le vicende ruoteranno attorno alla rivale in amore di Elsa Laguna. Grazie al dottor Zabaleta, precisamente nel capitolo numero 1.970, si scoprirà che Antolina ha ingannato tutti gli abitanti compreso il marito Isaac Guerrero. Il medico dopo aver appreso i sintomi dell’ex ancella arriverà alla conclusione che la donna è al primo trimestre di Gravidanza, e non incinta di sei mesi.

Antolina anche se non avrà il timore di poter essere smascherata dal dottore, poiché lo stesso si allontanerà dal paese per qualche giorno, tenterà di abortire con uno stratagemma per far ricadere la colpa su Elsa.

Zabaleta smaschera Antolina, Isaac su tutte le furie

Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 3 a sabato 8 giugno 2019, Eustaquio Molero perderà le staffe non appena Severo rifiuterà la sua offerta. Intanto il dottor Zabaleta dopo aver visitato Antolina apprenderà che la donna non è al settimo mese di gravidanza come ha sempre sostenuto, ma al terzo.

Il Segreto, spoiler prossima settimana: Antolina ha mentito sulla sua gravidanza

Purtroppo l’ex ancella sempre più decisa ad impedire ad Elsa di avvicinarsi nuovamente a suo marito Isaac, architetterà un altro dei suoi piani diabolici. La Ramos approfitterà della festa di Santa Lucia per agire, visto che inviterà la Laguna a raggiungerla nei pressi di un dirupo attraverso un biglietto anonimo. La moglie del Guerrero dopo essersi procurata una caduta, lascerà intendere a tutti gli abitanti che la sorella del defunto Jesus ha tentato di mettere fine alla sua esistenza con l’intento di farla abortire.

Nonostante Antolina continuerà a portare in grembo la sua creatura, Isaac andrà su tutte le furie non appena verrà a conoscenza di ciò che stava per succedere per colpa della sua ex fidanzata.

Elsa accusata dal Guerrero, Prudencio e Julieta divorziano

Il falegname già deluso dalla Laguna per non avergli mai detto che dopo il decesso della madre fu internata in una clinica psichiatrica, prenderà le difese della moglie. Quest’ultima dopo essere stata accusata di essere un assassina dal Guerrero, tenterà invano di convincerlo a credere alla sua innocenza.

A quel punto Isaac pur essendo ancora innamorato di Elsa, non vorrà più avere nulla a che fare con lei per aver tentato di uccidere sua moglie e suo figlio. Nel contempo Fernando si troverà un grosse difficoltà, dopo aver perso l’autorità per decidere le sorti di Emilia e Alfonso, perché i rapitori assoldati da lui si rifiuteranno di continuare a rispettare i suoi ordini. Anche Julieta e Saul faranno i conti con un imprevisto: quest’ultimo finirà in prigione per aver puntato una pistola contro Lamberto, per impedirgli di importunare la sua amata alla locanda dei Castaneda.

A sollevare gli animi ci penserà Prudencio, visto che dopo la scarcerazione del fratello darà una bellissima notizia alla Uriarte. La nipote di Consuelo apprenderà che lei e il minore degli Ortega sono finalmente divorziati in modo ufficiale. Infine Maria darà il consenso al Mesia per scoprire in quale posto sono tenuti prigionieri i suoi genitori, invece Hipolito dopo essere ritornato dalla Svizzera, farà arrabbiare la madre Dolores. La pettegola di Puente Viejo ci rimarrà molto male quando verrà a sapere che sua nuora Gracia è andata a trovare i suoi familiari per presentargli la figlia Belen.