Le vicende de Il Segreto continuano ad appassionare i milioni di telespettatori delle reti Mediaset. Nelle nuove puntate trasmesse da lunedì 10 a venerdì 14 giugno, Antolina si provocherà l'aborto mentre Fernando riuscirà a salvare Alfonso ed Emilia dai rapinatori. Infine Donna Francisca tornerà a Puente Viejo.

Il Segreto: Eustaquio giura vendetta contro Saul e Julieta

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda dal 10 al 14 giugno svelano che il piano di Antolina per abortire il bambino fallirà miseramente.

Pubblicità

Pubblicità

Elsa, invece, verrà guardata male da tutti gli abitanti di Puente Viejo, rea di essere responsabile di quanto accaduto alla Ramos. Di conseguenza, la Laguna deciderà di confessarsi dinnanzi a Don Berengario, dove giurerà di essere innocente. Nel frattempo Lamberto confiderà a Eustaquio di essere stato minacciato con un'arma da fuoco da Saul. Il Molero, a questo punto, sarà colto da un attacco d'ira, tanto da giurare vendetta contro il giovane Ortega e Julieta.

Il Segreto, trame al 14 giugno: Antolina abortisce, il ritorno di Emilia e Alfonso

Anticipazioni Il Segreto: Antolina si provoca l'aborto

Alla locanda, Elsa chiederà a Matias di aiutarla ad incontrarsi con Isaac. Intanto Antolina deciderà di picchiarsi il ventre con un tagliere di legno per provocarsi un aborto: poco dopo la Ramos accuserà delle perdite ematiche. Alla Villa, Fernando avrà paura di incontrare i rapitori dei coniugi Castaneda a causa delle ripercussioni nei suoi confronti. Maria e il nonno, a questo punto, tenteranno di convincerlo a fargli cambiare idea mentre la figlia di Amancio, ignara di tutto, sosterrà che la furba biondina non sia davvero incinta: peccato che la moglie di Isaac sia in realtà in preda ad una grave emorragia dovuta all'aborto.

Pubblicità

Isaac accusa Elsa dell'aborto della moglie

Le trame de Il Segreto dal 10 al 14 giugno svelano che la Castaneda deciderà di incontrare i sequestratori di Alfonso e Emilia, tanto che il Mesia acconsentirà a seguirla nel luogo indicatole per il rilascio. Intanto Raimundo e Mauricio non riusciranno più a tenere nascosta una certa lei nell'ecatombe della Villa. Antolina, invece, perderà il bambino nonostante gli sforzi del dottor Alvaro. Una notizia che distruggerà il povero Isaac, il quale accuserà Elsa di tutti i suoi mali.

In seguito, la Laguna dirà a Consuelo di sospettare che la Ramos si sia gettata apposta nel burrone per abortire. L'anziana donna, a questo punto, le consiglierà di tenere la bocca cucita se non vuole finire in altri guai.

Il ritorno di Alfonso, Emilia e Donna Francisca

Lontano dalla Villa, Fernando fredderà i sequestratori di Emilia e Alfonso, che liberi torneranno tra le braccia della loro adorata Maria. Qui la Castaneda scoprirà che sua mamma è in attesa di un bambino.

Pubblicità

Ma ecco arrivare il colpo di scena: durante la liberazione dei coniugi Castaneda Donna Francisca comparirà all'improvviso impugnando una pistola contro il Mesia. Proprio quest'ultimo capirà di essere stato ingannato da tutti. Fortunatamente Raimundo eviterà che la Montenegro si macchi le mani di sangue. Dall'altro canto, il figlio di Olmo capirà che Gonzalo non era altro che un complice della darklady e di Maria. Intanto Isaac farà una scenata nei confronti di Elsa mentre i coniugi Castaneda dovranno ripartire subito per Parigi se non vogliono essere arrestati per l'omicidio di Simon Perez De Ayala, se prima non volessero incontrare Matias, Marcela e Camelia.

Pubblicità

Come avanzerà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Segreto lo sveleranno.