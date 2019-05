Le vicende de Il Segreto continuano a stupire i telespettatori di Canale 5. Nei nuovi episodi, in onda a breve in Italia, Don Berengario e Carmelo non esiteranno a porre fine alla vita di Eustaquio e Lamberto, responsabili dell'abuso ai danni di Julieta.

Il Segreto: Julieta e Saul minacciati

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti gli episodi trasmesse nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5, raccontano che Julieta e Saul si sposeranno, sebbene Eustaquio Molero gli abbia dichiarato guerra.

Pubblicità

Pubblicità

Come è ormai noto, l'impresario sarà molto adirato con la nipote di Consuelo per aver convinto gli abitanti di Las Lagunas a protestare contro di lui. Nel frattempo, i due sposini abbasseranno la guardia, tanto da licenziare la guardia del corpo della Uriarte.

Anticipazioni Il Segreto: la scomparsa della Uriarte

Dopo poco giorni, Julieta si inoltrerà nel bosco alla ricerche di erbe medicinali per alleviare il forte mal di testa di Adela. Purtroppo durante la scampagnata la giovane si imbatterà in Lamberto, tanto da far perdere le proprie tracce.

Il Segreto, trame: Don Berengario e Carmelo uccidono Eustaquio e Lamberto

Consuelo, a questo punto, capirà che è successo qualcosa di grave alla sua nipote. Per tale ragione, la nonna di Julieta chiederà aiuto a Saul. L'Ortega, a questo punto, si recherà in comune dove chiederà a Carmelo di aiutarlo inviando una squadra di uomini alla ricerca della sua dolce metà.

Eustaquio e Lamberto abusano di Julieta

Le trame de Il Segreto svelano che Don Berengario e Leal incontreranno Estaquio e Lamberto intenti a fare un pic-nic nel bosco.

Pubblicità

Qui, padre e figlio si vanteranno di aver violentato Julieta (Claudia Galan), tanto da invitare Lela a perlustrare la zona. Poco dopo, il sindaco troverà la Uriarte in condizioni pietose dopo essere stata abusata dai Molero. Una visione che manderà letteralmente fuori di testa l'uomo, il quale scaricherà il caricatore della sua pistola contro Eustaquio, che morirà sul colpo.

Don Berengario e Carmelo eliminano i Molero

Lamberto, invece, tenterà di vendicarsi dell'uccisione del padre, tanto da provare ad uccidere Carmelo (Raul Pena).

Peccato che Don Berengario esploda un proiettile contro il giovane che prima di morire farà in tempo a chiedere l'assoluzione dei suoi peccati. In seguito il prete chiederà a Leal di raccontare cos'è accaduto alle guardie civili. Peccato che il marito di Adela (Ruth Llopis) si rifiuti, convinto anche dalle parole di Julieta. Proprio quest'ultima non vorrà che il marito venga mai a sapere della duplice violenza subita. Si può anticipare che l'omicidio degli stupratori della Uriarte provocherà non pochi grattacapi a Leal e al prete di Puente Viejo.

Pubblicità

Come avanzerà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Segreto lo sveleranno.