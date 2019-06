È un cast d'eccezione quello che Barbara D'Urso ha messo su per la puntata di "Live" di domani sera: la conduttrice, infatti, ospiterà in studio tre protagonisti del Gossip e della cronaca di questo periodo. Per la prima volta dopo essere stato accusato di furto aggravato, Marco Carta si farà intervistare in televisione per spiegare la sua versione. Per quanto riguarda il "caso Prati", il 5 giugno toccherà a Pamela Perricciolo raccontare la sua verità; Dagospia, inoltre, anticipa che la D'Urso avrà un faccia a faccia anche con Simone Coppi, il "marito fantasma" di Eliana Michelazzo.

Gli ospiti della prossima puntata di 'Live-Non è la D'Urso'

Dopo aver condotto la semifinale del Grande Fratello 16, Barbara D'Urso sta concentrando la sua attenzione sull'altro programma di successo che va in onda ogni mercoledì sera su Canale 5. Poche ore fa, infatti, sul web sono trapelate le anticipazioni di quello che accadrà domani a "Live".

Come avviene da qualche settimana a questa parte, anche il 5 giugno la presentatrice dedicherà ampio spazio al caso di Pamela Prati, con testimonianze esclusive e ospiti pronti a difendere la loro verità.

Anticipazioni 'Live': Barbara D'Urso ospita Marco Carta, Pamela Perricciolo e Simone Coppi.

Dopo aver intervistato Eliana Michelazzo sulle bugie che lei e le ex socie hanno raccontato su Mark Caltagirone, domani la conduttrice napoletana avrà la possibilità di confrontarsi con un'altra protagonista assoluta di questa storia: Pamela Perricciolo.

La manager, che a differenza delle colleghe non si fa vedere in televisione da diverso tempo, ha accettato l'invito della D'Urso e, per la prima volta da quando è venuta fuori la verità, risponderà alle domande scomode che le farà la conduttrice.

Sempre in merito a questa faccenda che ha appassionato gli italiani in questi mesi, la D'Urso regalerà un'altra esclusiva: nel corso della prossima puntata di Live, infatti, i telespettatori conosceranno Simone Coppi o, quanto meno, il presunto tale. Nonostante sia stato appurato che quest'uomo non esiste, c'è un ragazzo svizzero la cui immagine è stata usata da qualcuno per far credere ad Eliana che fosse reale. Probabilmente, dunque, Barbara ospiterà in studio la persona con la quale la Michelazzo ha sempre pensato di chattare per 10 lunghi anni.

Marco Carta su Canale 5 dopo il furto alla Rinascente

Un altro protagonista della puntata di Live di domani, sarà Marco Carta: il cantante, infatti, ha accettato di lasciarsi intervistare da Barbara D'Urso dopo la disavventura che ha vissuto lo scorso fine settimana. Come hanno raccontato tutti i siti di gossip in questi giorni, il vincitore di Amici è stato accusato di furto aggravato dopo che la sicurezza della Rinascente di Milano ha beccato lui ed una sua amica in possesso di 6 magliette firmate non pagate.

Nonostante il giudice abbia considerato il sardo estraneo ai fatti, ci sono molti addetti al lavori (come le commesse del negozio) che sostengono che il ragazzo sia in qualche modo colpevole tanto quanto la 53enne.

Nel programma di Canale 5, dunque, Marco sarà chiamato a raccontare nei dettagli tutto quello che è successo nel grande magazzino venerdì notte, ma anche a spiegare qual è la sua attuale situazione giudiziaria (alcuni dicono sia scagionato da ogni accusa, altri che sarà processato a settembre).