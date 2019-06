Ad appena due giorni dalla fine del Grande Fratello 16, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si preparano a tornare in tv. Domani sera, infatti, i piccioncini saranno ospiti di Live-Non è la D'Urso per confrontarsi con cinque agguerriti opinionisti. Ad anticipare la partecipazione della coppia alla nuova puntata dello show Mediaset del mercoledì è stata la conduttrice durante la diretta di oggi di Pomeriggio 5.

La De Andrè di nuovo da Barbara dopo il GF 16

Chi pensava che l'esposizione mediatica di Francesca De Andrè fosse finita dopo l'ultima puntata del Grande Fratello dovrà ricredersi.

La contestata concorrente, infatti, sarà di nuovo in televisione tra poco più di 24 ore. A svelare il ritorno su Canale 5 della genovese è stata Barbara D'Urso durante l'appuntamento odierno con Pomeriggio 5. La presentatrice, infatti, ha dato una piccola anticipazione di quello che accadrà domani a Live.

Tra gli ospiti della puntata del talk show Mediaset del 12 giugno, dunque, figurano la De Andrè ed il neo fidanzato Gennaro Lillio. Secondo quanto riferito dalla conduttrice i due si confronteranno con le cinque sfere ovvero con i pareri di opinionisti molto agguerriti e non sempre a loro favore.

Barbara D'Urso anticipa: 'Francesca De Andrè e Gennaro Lillio ospiti di Live domani sera'.

Terminata la sedicesima edizione del GF, dunque, la napoletana ha deciso di invitare in un altro suo programma non la vincitrice, Martina Nasoni, ma l'inquilina che ha monopolizzato puntate intere del reality: la fumantina Francesca.

Nonostante la ragazza non sia palesemente amata dal pubblico (appena il 18% delle preferenze nel televoto che ha visto la sua eliminazione), la D'Urso ha scelto di puntare ancora su di lei per confermare i buoni ascolti che la stessa ha regalato alla maggior parte delle dirette del lunedì.

Conoscendo il carattere vulcanico della giovane c'è da aspettarsi che anche domani non si risparmi dal litigare con chiunque la contraddirà oppure metterà in discussione il suo comportamento spesso sopra le righe.

Le prima parole di Francesca dopo la finale

Nell'attesa di assistere al ritorno in tv, la criticata De Andrè si è sfogata su Instagram dopo la conclusione del Grande Fratello. Qualche ora fa, infatti, sul profilo della ragazza è stato pubblicato un lungo messaggio che ha scatenato nuove discussioni sul web.

"Eccoci qua, sono tornata. Voglio ringraziare di cuore tutti quelli che mi hanno capita, sostenuta, compresa, supportata e amata. So di non essere stata leggera, ma di una cosa non si può dire il contrario: nel bene e nel male sono stata vera".

Francesca, dunque, ha ammesso in parte di aver fatto degli errori all'interno della casa, ma si è giustificata dicendo che tutte le sue reazioni, anche le più sbagliate, sono state dettate dalla sincerità che la contraddistingue.

"Era un reality? E reale sono stata" - ha concluso la genovese che non ha mai nominato il neo fidanzato Gennaro in questo primo post da ex concorrente del GF.