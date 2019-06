Maria e Gonzalo torneranno ad essere i protagonisti delle nuove puntate de Il Segreto, in onda nei prossimi giorni su Canale 5. La figlia di Emilia, infatti, riceverà una lettera da parte dell'ex marito nella quale le confesserà di amarla ancora.

Il Segreto: Fernando salva Esperanza e Beltran

Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti le puntate trasmesse nelle prossime settimane sulle reti Mediaset, si soffermano sull'addio tra Gonzalo e Maria.

Tutto inizierà quando la figlia di Emilia apprenderà che i suoi bambini sono rimasti coinvolti in un drammatico incidente d'auto. Fortunatamente tutto si risolverà per il meglio grazie all'intervento di Fernando, il quale rischierà la sua pelle pur di salvare quella di Esperanza e Beltran.

Anticipazioni Il Segreto: Gonzalo torna a Puente Viejo

Nel frattempo, il figlio di Pepa deciderà di tornare a Puente Viejo per sincerarsi sulle condizioni di salute dei suoi figlioletti.

Il Segreto, trame: Gonzalo confessa a Maria di amarla ancora

Qui l'uomo presterà fede al piano stipulato con il Mesia in cambio di due milioni di pesetas. Tuttavia Gonzalo (Jordi Coll) chiederà un incontro con Maria (Loreto Mauleon), nel corso del quale le dirà di non aver mai smesso di amarla, per poi partire per un luogo misterioso affidando i loro figli alle sue cure amorevoli. Precisiamo che il Castro minaccerà il figlio di Olmo di tornare immediatamente in Spagna qualora succedesse qualcosa di drammatico alla sua famiglia.

Fernando si avvicina a Maria

Stando alle trame de Il Segreto, si evince che Fernando (Carlos Serrano) crederà di avere una nuova possibilità con Maria, tanto da comportarsi come un padre premuroso con Esperanza e Beltran. Infatti ,organizzerà delle feste alla Villa per distrarli dopo il trauma subito durante il drammatico fuoristrada. Purtroppo, a sconvolgere i piani del Mesia giungerà Roberto Sanchez, un amico cubano della figlia di Emilia. I due, infatti, mostreranno di avere una certa sintonia che susciterà la gelosia del figlio diabolico di Olmo. Proprio quest'ultimo pregherà Donna Francisca di metterlo fuori gioco, sebbene invano.

La lettera del figlio di Pepa

Nel frattempo, Gonzalo invierà alla Villa un pacco contenente i giocattoli di Esperanza e Beltran ed una missiva per Maria. La figlia di Emilia, a questo punto, entrerà in crisi alla lettura della lettera nella quale Gonzalo ribadirà di averla sempre amata, sebbene sia impossibile una riappacificazione. Di conseguenza, la donna scoppierà a piangere sulla spalla di Roberto. Anche dopo questa scoperta, Maria non accetterà di rifarsi una vita insieme al cubano in quanto il suo cuore appartenine sempre al figlio di Pepa.

Infine, la vicinanza tra la Castaneda e Sanchez darà molto fastidio a Fernando ed alla moglie di Raimundo, tanto da costringerli a prendere una decisione pericolosa.