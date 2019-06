Lunedì 17 giugno ha inizio una nuova settimana in compagnia della soap opera turca intitolata "Bitter Sweet' che sta ottenendo un buon seguito dal pubblico. Le anticipazioni delle puntate in onda su canale 5 alle ore 15:30 che arrivano fino a venerdì 21 giugno svelano che il tragico incidente culminato nella morte dei genitori di Bulut avrà delle conseguenze sulla vita di Ferit. Quest'ultimo deciderà di mantenere la calma ma è evidente che gli zii del bambino vorranno ottenere l'affidamento.

Nazli sarà dispiaciuta per la situazione e starà vicino al nipote di Ferit con il quale ha instaurato un rapporto speciale. La ragazza si presenterà in ospedale e in questa occasione avrà modo di approfondire la conoscenza di Deniz che dimostrerà il proprio interesse nei confronti della giovane donna. Nel corso di questo incontro ci sarà l'arrivo di una persona inaspettata. Il ricco uomo dovrà fare i conti con una notizia preoccupante dopo aver saputo che Hakan e Demet sono riusciti a vedersi riconosciuto dal tribunale l'affidamento di Bulut.

Anticipazioni Bitter Sweet: il nipote di Ferit scontento della nuova sistemazione

Le preoccupazioni di Ferit legate al destino del piccolo Bulut

L'affarista comincerà a vivere attimi di tensione per il destino del nipote e si rivolgerà all'aiuto di un avvocato al quale chiederà delle informazioni. Inoltre l'uomo deciderà di coinvolgere in questa vicenda Nazli. Tarik, dal canto suo avrà la possibilità di approfondire la conoscenza di Fatos dopo aver pranzato in compagnia della donna. Nazli accompagnerà Bulul a vedere un film ma dovrà fare i conti con la telefonata della polizia.

La giovane cuoca verrà a sapere del coinvolgimento della sorella accusata di furto. Demet vorrà avere un incontro con Bulut e cercherà di godere del supporto di Deniz. La donna si presenterà a casa di Ferit e porterà un regalo con l'intento di conquistarsi la fiducia del bambino.

Demet e Hakan possono fare affidamento sulla complicità di Asuman

Engin e Ferit (Can Yaman) giungeranno alla conclusione che l'interesse di Demet e Hakan è legato a una strategia economica.

Asuman approfitterà della situazione per fare una fotografia ai documenti dell'Aslan. Fatos e Asuman prenderanno parte alla serata di esibizione di Alya avvenuta a casa di Deniz (Hakan Kurtas). Ferit, invece, potrà ritrovare il sorriso grazie alla presenza di Bulut e Nazli (Ozge Gurel). Demet grazie alla complicità di Asuman (Ilayda Akdogan), riuscirà a ottenere i risultati sperati. Il responso dei giudici provocherà stupore nell'animo del datore di lavoro di Nasli.

Bulut non sarà contento della nuova sistemazione e sentirà la mancanza della giovane cuoca. Infine Demet si impegnerà per convincere la sorella di Asuman a lavorare nella loro abitazione.