Imperdibili colpi di scena accadranno nelle puntate de Il Segreto, trasmesse dal 17 al 21 giugno su Canale 5. Se Alfonso e Emilia lasceranno per sempre Puente Viejo dopo essere stati liberati, Isaac avrà un brutto litigio con Elsa. Infine i figli di Maria avranno un grave incidente stradale.

Il Segreto: Alfonso e Emilia liberi

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate in onda da lunedì 17 a venerdì 21 giugno svelano che Fernando riuscirà a liberare Alfonso e Emilia dopo aver ammazzato i sequestratori.

Pubblicità

Pubblicità

In questo drammatico frangente, Maria scoprirà che la madre è in attesa di un bambino mentre Donna Francisca ricomparirà all'improvviso dinnanzi al Mesia, tanto da minacciarlo con un'arma da fuoco. Fortunatamente Raimundo eviterà che la moglie possa commettere un nuovo omicidio. Intanto Il figlio di Olmo capirà di essere stato ingannato da Gonzalo e Maria.

Anticipazioni Il Segreto: i coniugi Castaneda lasciano Puente Viejo

Isaac farà una sceneggiata contro Elsa mentre i coniugi Castaneda saranno costretti ad abbandonare in fretta e furia il borgo iberico non prima di aver salutato Matias, sua moglie Marcela e la piccola Camelia.

Il Segreto, trame al 21 giugno: i figli di Maria in pericolo, l'addio di Alfonso e Emilia

A tal proposito, il giovane locandiere chiederà ai suoi genitori di fuggire insieme, se poi alla fine non cambiasse idea. Alla Casona, Maria annuncerà l'arrivo dei suoi figli, Esperanza e Beltran, a Puente Viejo mentre la Montenegro si presenterà in municipio per dare inizio alla guerra contro Severo e Carmelo.

Isaac incontra Elsa

Le trame de Il Segreto in onda prossima settimana, svelano che Fernando non riuscirà a perdonare le menzogne di Maria, tanto da annunciarle che presto andrà via dal borgo iberico.

Pubblicità

Poco dopo il Mesia consiglierà a Prudencio di fare lo stesso. Nel frattempo Julieta confiderà a Consuelo di avere l'impressione di essere seguita da qualcuno, mentre Isaac accetterà di incontrare Elsa solo per parlare del suo matrimonio con Antolina. Allo stesso tempo, la Uriarte cercherà di tranquillizzare la nonna, se poi non trovasse il suo scialle sporco di cenere, tanto da temere il peggio.

I figli di Maria hanno un incidente stradale

Irene, invece, assumerà un prestigioso incarico grazie ad Anacleto.

Alla Casona, Raimundo avrà paura per la salute di Donna Francisca mentre Antolina farà una sceneggiata in piazza, fingendo un'aggressione da parte della Laguna. In questa occasione, Consuelo si metterà dalla parte di quest'ultima. Nel frattempo un personaggio misterioso farà cambiare idea sul Natale a Tiburcio e Meliton. Julieta e Saul, invece, crederanno che Prudencio stia organizzando un piano per rovinare il giorno del loro matrimonio. Infine Maria riceverà una drammatica telefonata: i suoi figli sono rimasti coinvolti in un terribile incidente stradale.

Pubblicità

Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.